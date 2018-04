El moment de les rotacions

El Girona s'ha plantat a sis jornades pel final de la seva primera temporada a la màxima categoria amb opcions ben vives i reals de classificar-se per a l'Europa League. El conjunt de Pablo Machín és actualment vuitè a 3 punts del Sevilla, setè –lloc que tindrà premi si el Barça guanya dissabte la Copa del Rei contra el Sevilla– i a 4 del cinquè, el Vila-real. Tot plegat, i malgrat la mala dinàmica de resultats en què es troba l'equip, que només ha sumat un punt (contra el Llevant) dels últims 12 (derrotes contra Madrid, Reial Societat i Betis) fa que des de l'entorn i, sobretot, des de dins del vestidor, hi hagi encara esperances de poder classificar-se per a Europa.

Això sí, en aquestes 6 jornades que resten de Lliga caldrà, bàsicament, sumar de tres en tres però també sacsejar una mica l'equip mitjançant rotacions. I és que, encara que divendres passat el Girona acabés tenint el Betis contra les cordes en una segona part notable, les cames del bloc de jugadors amb el qual Machín ha confiat els darrers mesos comencen a pesar, i força. El tècnic ha espremut tant el seu onze tipus que ahir Pere Pons va reconèixer que van justos de forces. «L'altre dia (contra el Betis) als últims 10-15 minuts estava força cansat físicament. Al final també es baixa mentalment perquè no estàs bé i costa controlar més bé o fer passades més tenses o anar amb un punt més a les disputes...», confessava. El de Sant Martí Vell assenyala el canvi de categoria com el motiu pel qual l'equip va més cansat. «Molts jugadors venim de Segona A i estàvem acostumats a acumular molts minuts. Aquest any a Primera passen més factura. És més exigent», afegia. Per tot plegat, Pere Pons revelava que Machín ja ha «transmès» al vestidor que hi haurà rotacions en els partits contra l'Alabès, dijous, i l'Espanyol, diumenge, amb l'objectiu d'oxigenar la plantilla. Pons beneeix aquesta decisió. «Potser la Primera és més exigent i al final són molt importants les rotacions», diu. A més a més, el gironí es mostra convençut del potencial dels futbolistes que no estan gaudint de tanta participació fins ara. «Seran molt importants els jugadors que no estan participant tant. Hi confio molt. Ens donaran aquest plus per aquests últims partits», assenyala. En aquesta mateixa línia, Pons destaca que és important que «el míster llegeixi bé i triï bé el jugador en cada cas» i subratlla que aquesta setmana de dos partits «és el moment que el míster doni minuts a tothom i que demostrin que tenen moltes ganes de jugar».

La reflexió de Pere Pons és lògica i realista. També inesperada, ja que poques vegades els jugadors acostumen a ser tan sincers a l'hora de parlar públicament. El de Sant Martí Vell vol classificar-se per a l'Europa League i veu que a la plantilla hi ha companys frescos amb ganes d'entrar que poden aportar. Demà passat a Mendizorrotza, doncs, s'esperen canvis a l'onze del Girona. No hi serà segur Àlex Granell, sancionat, el lloc del qual podria ser per a David Timor o Aleix Garcia. Homes com Ramalho, Bernardo, Mojica, el mateix Pere Pons, Borja García i fins i tot Stuani podrien asseure's a la banqueta o bé dijous o bé diumenge. Tot sigui per oxigenar l'equip i sortir amb opcions d'aquesta setmana de dos partits. És probable que Machín dosifiqui els canvis en els dos partits i que no xarboti l'onze excessivament un mateix dia.

L'afició del Girona sap i des que va arribar ho ha demostrat, que Machín no és gaire amant de fer canvis. Quan el sorià troba un onze tipus o un bloc de 12-13 jugadors és molt difícil fer-lo canviar d'idea. Aquesta temporada no ha estat diferent. Tant és així que, almenys fins a la 32a jornada, Machín ha comptat bàsicament amb un gruix d'11 jugadors que sobrepassen els 1.800 minuts. A aquest onze tipus (Bounou, Maffeo, Mojica, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Pere Pons, Granell, Stuani, Borja García i Portu) se li pot afegir Aday, que sobrepassa els 1.400 minuts, i és el dotzè home més utilitzat pel tècnic. A partir d'Aday la diferència ja és substancial i el tretzè homes més utilitzat per Machín és Marc Muniesa (959) i que no juga des de finals de gener, al camp del Màlaga. Llevat d'Iraizoz, titular al començament de la temporada, només Aleix Garcia i Timor han tingut certa presència en alguns moments. Alcalá, ja recuperat, ha desaparegut de les convocatòries mentre que el paper d'Olunga, Planas, Douglas Luiz o Eloi és molt menor.