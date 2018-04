Alcalá, Olunga i Douglas són les novetats del Girona per visitar l'Alabès

El Girona visita demà l'Alabès amb les novetats a la llista de convocats de Pedro Alcalá, Olunga i Douglas Luiz i les baixes de Ramalho, lesionat, i els sancionats Soni i Granell. Eloi ha quedat fora per decisió tècnica. L'equip de Pablo Machín necessita un triomf per mantenir l'esperança de classificar-se per la propera Lliga Europa. L'expedició gironina surt aquesta tarda en vol xàrter cap a Vitòria però abans el tècnic ha fet l'anàlisi prèvia.

Machín ha explicat que "Ramalho pateix una sobrecàrrega als isquiotibials des de fa un mes i ho hem anat trampejant. Aquesta setmana no s'ha entrenat i per això no viatja". El seu lloc a la llista l'ocupa Alcalá, lesionat a l'octubre i que a finals de gener va anar convocat a Màlaga, tot i que des d'aleshores no havia tornat a cap citació. L'entrenador ha afegit que "Alcalá va tenir l'infortuni de la lesió i com que l'equip rendia bé ha tingut menys opcions de tornar a entrar. Potser nota la inactivitat però entrena bé i està en plenes condicions".

Amb les baixes de Granell, sancionat, i de Ramalho, lesionat, Machín estarà obligat a fer canvis a Vitòria, que podrien ser més que aquests dos ja que ha obert la porta a introduir rotacions en una setmana amb dos partits, el de demà contra l'Alabès i el de diumenge amb l'Espanyol a Montilivi. Aleix García i Muniesa es perfilen com a titulars, tot i que com és habitual l'entrenador no ha donat pistes de l'onze. Sobre el rival Machín ha destacat la seva solidesa a casa, la dificultat de fer-los gol i ha recordat el 2-3 de l'anada a l'estadi dient que "vam donar vida a l'Alabès" aquell dia.

El preparador també ha valorat l'1 de 12 assolit en els últims quatre partits. Així considera que tot i que els últims resultats "no són bons" s'ha de donar valor a la temporada: "els deures els pots fer el mateix dia que te'ls donen o cinc minuts abans d'entrar a l'escola, i nosaltres els vam fer de seguida", ha destacat. A més diu que "les últimes sensacions són bones. El dia del Betis no només vam merèixer empatar, sinó que després de donar-hi voltes hauríem hagut de guanyar".