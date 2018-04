Les negociacions per renovar el contracte de Bounou, en marxa

Fa just una setmana, el Girona anunciava, gairebé per sorpresa, la renovació d'un dels seus pals de paller: Portu. Era l'enèsima mostra que a Montilivi s'aposta per la continuïtat i que si l'equip ha funcionat a Primera, té credibilitat per seguir-hi confiant. La tasca de Quique Cárcel, el director esportiu, però no s'acaba aquí. En mans té l'ampliació de contracte de Pablo Machín, el que centra pràcticament tots els seus esforços. Això sí, no és l'única carpeta que té ara mateix al damunt de la taula. Una altra hi porta escrit el nom de Yassine Bounou. El porter, fitxat l'estiu del 2016, s'ha fet amb la titularitat a la Primera Divisió. Acaba contracte el 2019, però des de la direcció esportiva ja s'ha posat en marxa tot l'engranatge per intentar-lo renovar. Així mateix ho explicava ahir el propi Bounou, en un acte promocional a la botiga «Esports Parra»; un esdeveniment que va reunir la presència de desenes d'aficionats, la majoria d'ells canalla.

Abans d'asseure's a signar autògrafs i deixar-se fotografiar, va tenir uns minuts per atendre als mitjans de comunicació que s'hi van acostar. Temps suficient per, entre d'altres coses, explicar que les negociacions per fer efectiva la seva renovació estan en marxa. «Sempre he dit que la meva intenció era la de continuar aquí. Estic molt content a Girona i sento que he de seguir creixent de la mà d'aquest projecte. Tinc un any encara de contracte (acaba el 30 de juny del 2019) i estem negociant per estar-m'hi uns quants anys més», explicava.

No hi ha acord, però pel que va dir Bounou, serà difícil que no s'hi arribi. La seva predisposició és total, i si l'anunci no es fa en els propers dies, serà perquè ara la direcció esportiva té els cinc sentits posats cap a una altra direcció. «No hauria de ser un problema, tot i que és cert que el club té d'altres situacions al damunt de la taula», deia fent referència als intents per allargar el vincle amb Pablo Machín. «Ells saben que jo estic aquí ja, i que vull seguir. Ens hauríem de posar d'acord d'aquí al final de temporada», tancava.

A part de la seva situació contractual, també va abordar l'actualitat de l'equip i l'imminent partit a Mendizorrotza. «Necessitem una victòria que ens faci tornar al bon camí. Els últims resultats (un punt de dotze) ens han fet entrar els dubtes, tot i que és cert que contra el Betis vam tornar a ser el Girona de sempre. Estem preparats per una setmana amb dos partits molt importants». Va admetre que demà no li vindrà «al cap» el 2-3 de la primera volta, i que una experiència com aquella, de les «pitjors» de la temporada com ha reconegut més d'una vegada, li servirà per «aprendre i créixer». I sobre Europa, va ser clar: «Toca guanyar. Ho necessitem anímicament i també a nivell classificatori».