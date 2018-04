El Girona no renuncia a Europa

Era avui o mai. No hi havia marge de maniobra. S'havia de guanyar sí o sí i el Girona ho ha acabat fent. S'ha posat la granota de treball, ha sabut frenar els atacs d'un Alabès que ha actuat a impulsos i ha sumat un triomf que el deixa a només un punt del setè lloc. Aleix García, amb una falta enverinada, i un penal d'Stuani, han neutralitzat el gol a la desesperada de Pina.

Fins a set canvis, que es diu aviat, ha presentat Pablo Machín aquesta tarda a Vitòria. El cansament i la imminent visita de l'Espanyol, aquest diumenge, han condicionat el seu onze, tot i que en joc hi havia el ser o no ser a Europa. Pals de paller com Stuani, Portu o Bernardo, entre d'altres, s'han quedat a la banqueta. La sorpresa, la presència d'Alcalá, que no jugava des de setembre; o la parella d'atac formada pel 'Choco' Lozano i Michael Olunga.

L'engranatge, inèdit en tota la temporada, ha començat a mig gas, sense funcionar a la perfecció. No com el de l'Alabès. Els d'Abelardo han sortit a per totes i ben aviat han posat la por al cos als blanc-i-vermells amb dues ocasions prou clares com per desnivellar la balança. Guidetti ha estat el més matiner; s'ha plantat sol davant Bounou, però el porter li ha endevinat les intencions. Era el minut 2 i al 9, ha estat Ibai Gómez, el botxí del partit de la primera volta, el que ha obligat a Bounou a intervenir.

Li costava un munt trenar jugades a un Girona que ha trigat un quart d'hora en rematar. L'ha tingut el 'Choco' Lozano, el més incisiu del primer temps. L'hondureny ha connectat la pilota amb el cap però Pacheco ha intervingut amb molta seguretat. L'Alabès seguia a la seva, i si no ha marcat en l'acció següent ha estat perquè Aday, providencial, s'ha llançat al terra per evitar que l'esfèrica li arribés a un Burgui que tenia una autopista per ell sol.

Al 22 li han anul·lat un gol a Guidetti per una falta sobre Bounou. Seguien atacant els de casa, tot i que mica en mica, la balança s'ha anat anivellant. Olunga i Aday han tingut un parell d'ocasions que no han aprofitat, però molt més clara ha estat la de Lozano, al 36. Aday li ha enviat la pilota des de la banda esquerra i l'hondureny, tot sol i amb el cap, no ha sabut afinar. Pacheco ha blocat la pilota i aquí s'ha acabat el perill.

Ha mogut fitxa Abelardo durant el descans tot donant entrada a Sobrino, un vell conegut, per Burgui. El manxec, un veritable corcó, ha forçat una falta només sortir i ben aviat ha vist com l'àrbitre li anul·lava un gol per un suposat fora de joc. Un instant abans, Portu havia entrat per un desencertat 'Choco' Lozano. Fins que ha aparegut la pilota aturada. Una gran aliada aquesta temporada. I la inestimable col·laboració de Pacheco. Aleix Garcia ha servit una falta lateral, un xic lluny de l'àrea. La pilota s'ha enverinat i el bot ha acabat sorprenent al porter. Gol, 0-1 i mitja hora de joc per endavant.

Amb el marcador a favor, Machín ha decidit posar tota la carn a la graella. Stuani ha entrat per Olunga, recuperant la dupla d'atac habitual. L'Alabès també ha mogut fitxa. En aquest cas, la presència de Wakaso al camp ha fet que l'equip local canviï el seu dibuix. Abelardo no estava satisfet amb el que veia. El resultat no s'ha fet esperar i al 77 ha arribat l'acció més clara. Passada llarguíssima per a Manu García, que ha rematat creuat de primeres. Bona intervenció de Bounou, estirant-se a l'esquerra; la pilota ha quedat morta i el refús no l'ha sabut aprofitar Sobrino llançant-se al terra. N'hi ha hagut més, perquè González Fuertes ha anul·lat un altre gol als de casa. El tercer. Manu García, que ha rematat al fons de la porteria, estava en fora de joc.

I quan millor estava l'Alabès ha arribat la sentència. Juanpe ha estat objecte d'un clar penal al rebre la plantofada del central Ely a l'interior de la gran. Després d'uns minuts de suspens, amb el canari estès al terra i l'àrbitre amunt i avall, Stuani ha executat la pena màxima a la perfecció. Ras i ajustat al pal, per fer el seu divuitè gol a la Lliga.

Per posar-hi emoció, Pina ha signat l'1-2 al llindar del descompte amb una voleia que s'ha colat al costat esquerre de Bounou. Quedaven quatre minuts i tot podia passar. Menys futbol, al descompte hi ha hagut de tot. Lipotímies de Timor i un ball de targetes, per desesperació de tothom. Al final, victòria. I Europa que continua ben a prop.



ALABÈS 1 - GIRONA 2

ALABÈS: Pacheco, Martin Aguirregarabiria (Wakaso, min. 73), Rubén Duarte, Laguardia, Rodrigo Ely, Daniel Torres (Manu García, min. 61), Tomás Pina, Burgui (Sobrino, min. 46), Ibai Gómez, Munir i Guidetti

GIRONA: Bounou; Maffeo, Juanpe, Alcalá, Muniesa, Aday; Aleix (Pere Pons, min. 78), Timor, Borja; Choco Lozano (Portu, min. 56) i Olunga (Stuani, min. 66).

GOLS: 0-1, Aleix Garcia (min. 59). 0-2, Stuani, de penal (min. 86). 1-2, Pina (min. 91).

ÀRBITRE: González Fuertes (comitè asturià). Ha amonestat Ely, Wakaso, Guidetti, Manu García (Alabès); Bounou, Maffeo, Timor, Alcalá (Girona).

ESTADI: Mendizorrotza, 12.388 espectadors.