El ser o no ser a Europa passa per trencar la mala ratxa i guanyar a Vitòria

Hi ha trens que només passen una vegada a la vida. Que cal agafar-los quan toca, perquè si no, després, ja és massa tard. El Girona, amb els deures fets, podria passar-se el mes que queda veient el vent d´on ve. Però Machín i companyia, en comptes d´aixecar el peu de l´accelerador i de no posar-se cap més repte, s´han entossudit a jugar l´Europa League la temporada vinent. És cert que els resultats, darrerament, no els han acompanyat. De tal manera, que el bitllet continental s´ha posat més car que mai. La cinquena plaça és a l´horitzó i atrapar-la sembla una quimera; la sisena s´ha allunyat després que el Vila-real no fallés dimarts. Però el setè lloc encara és a l´abast. Tot i que la nefasta ratxa, amb un únic punt de dotze possibles, no convida a l´optimisme, a Montilivi hi ha ganes d´aprofitar la que, possiblement, és l´última oportunitat per seguir ben vius en aquesta nova lluita. Queden sis jornades. O el que és el mateix: 18 punts en joc. Sumar-ne com més millor i esperar la patacada dels rivals directe és l´única combinació. El Sevilla, setè, va empatar dos dies enrere. Toca, per tant, serrar les dents i guanyar avui a Vitòria. Un estadi, el de l´Alabès, on el Girona s´hi sol ennuegar. I un rival, el d´Abelardo Fernández, que ja li va fer la guitza a la primera volta amb un 2-3 que al vestidor ningú ha oblidat.

Prenent com a referència «les bones sensacions» de l´últim dia amb el Betis, com bé apuntava ahir Pablo Machín, i fent cas omís als resultats que diuen que els gironins fa un mes sense que no guanyen, l´equip ha viatjat a Vitòria amb dos objectius: competir i guanyar. Ho farà, això sí, amb alguna baixa destacada. Començant per a l´eix de la defensa. Allà no hi serà Jonás Ramalho, titular els últims mesos. El central pateix una sobrecàrrega als isquiotibials des de fa temps. «Ho hem anat trampejant», revelava Machín. «Aquesta setmana no s´ha entrenat i per això no viatja», afegia. El seu lloc a l´onze l´ocuparà Marc Muniesa, que no juga des del mes de gener, a Màlaga. L´absència de Ramalho ha fet que Alcalá, desaparegut durant molt de temps, entri a la convocatòria.

Tampoc hi seran Àlex Granell -acumulació de targetes- ni Kévin Soni -expulsat amb el filial-, mentre que Carles Planas i Eloi Amagat han quedat fora de la llista per decisió tècnica. A part d´Alcalá, les altres dues novetats a la convocatòria són les de Douglas Luiz i Michael Olunga. Aquest últim, tot just fa un parell de dies que es reincorporava al grup, un cop superada una lesió a la pelvis que es va produir mentre s´entrenava amb la seva selecció,

En una setmana exigent, amb un parell de partits –el d´avui amb l´Alabès i el derbi de diumenge contra l´Espanyol– Machín està decidit a fer rotacions. Per cobrir les baixes, però també per donar descans a algun dels habituals titulars. El buit d´Àlex Granell al mig del camp és molt probable que l´ocupi Aleix Garcia. Muniesa farà de Ramalho i potser el cos tècnic es planteja asseure Borja García. Si és així, David Timor, de caire més defensiu, podria entrar a l´equip titular, mentre que Aday es podria jugar un lloc per banda dreta amb Maffeo perquè el jove carriler cedit pel City carregui piles i sigui titular el cap de setmana.



Victòria i salvats

L´Alabès, que clarament ha anat de menys a més aquesta temporada, se salvarà virtualment si guanya aquest vespre al Girona. El seu tècnic, Abelardo Fernández, no podrà comptar amb el lateral dret Carlos Vigaray ni amb l´extrem Alfonso Pedraza, tots dos lesionats.