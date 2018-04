«Els últims resultats no són bons però les sensacions, sí»

La mala ratxa de resultats que travessa ara el Girona, amb un punt dels últims dotze (empat amb el Llevant i derrotes contra Madrid, Reial Societat i Betis), no preocupa el tècnic Pablo Machín. Ahir, en la prèvia del duel d´aquest vespre a Vitòria, va admetre que possiblement «els últims resultats no són bons» però automàticament després va recalcar que «les últimes sensacions, sí», fent referència al partit contra el Betis de divendres passat. «No només vam merèixer l´empat, sinó que després, donant-hi voltes, tinc clar que hauríem hagut de guanyar», va destacar.

Encara amb la mirada posada a Europa, tot i que el cinquè i el sisè s´escapen i l´única plaça a l´abast, la setena, ara en possessió del Sevilla, només tindrà premi si el Barça guanya la Copa dissabte, Machín va dir que «l'obligació de l'equip és continuar competint bé». Va posar en aquest sentit un exemple «els deures es poden fer el mateix dia que te´ls dona el professor o cinc minuts abans d'arribar al col·legi, però nosaltres els vam fer el primer dia i, vam seguir estudiant com alumnes aplicats», va subratllar.

El tècnic haurà de fer canvis a l´equip, avui, per les baixes de Ramalho, lesionat, i Granell, sancionat. No va donar pistes, però potser ha arribat l´hora de les rotacions, en vista al duel d´avui i al de diumenge a l´estadi contra l´Espanyol. En referència a l'Alabès, Machín va destacar que «és un equip que manté una concentració defensiva molt alta durant els 90 minuts, amb dos centrals excel·lents –Rodrigo Ely i Víctor Laguardia–. Tenim clar que anem a un camp superdifícil i que tindrem un equip davant al qual és molt difícil fer-li gol i que necessita molt poc per fer-te mal». Del rival també en va recordar el triomf basc a Montilivi a la primera volta (2-3, remuntant un 2-0). Segons ell, «aquell dia els vam donar vida». Era el debut d´Abelardo i a partir d´allà, l´Alabès va reaccionar, deixant la cua de la classificació i ara té la permanència virtualment encarrilada.

Sobre el retorn d´Alcalá va recordar que el central «va tenir l'infortuni de la lesió i com que l'equip rendia bé ha tingut menys opcions de tornar a entrar. Potser nota la inactivitat però s´entrena bé i està en plenes condicions per aportar a l´equip».