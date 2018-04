Alcalá torna a jugar el dia que Machín fa set canvis

I Machín es va decidir a fer rotacions. Les baixes d'Àlex Granell, sancionat, i de Ramalho, lesionat, obrien la porta de la titularitat a Muniesa i Aleix Garcia, però el tècnic de Sòria va anar molt més enllà. Aday, Timor, Lozano, Olunga i un Pedro Alcalá que feia set mesos que no jugava, des del 3-3 al camp del Celta del 29 de setembre, van entrar en un onze inicial del qual, a més de Granell i Ramalho, varen sortir Bernardo, Mojica, Pere Pons, Portu i Stuani respecte a l'onze que havia perdut contra Reial Societat i Betis. Una autèntica revolució que va acabar donant bons resultats a Pablo Machín amb una victòria (1-2) que va posar punt final a una ratxa de quatre jornades sense guanyar i que torna a enganxar els gironins a la lluita per Europa. Abans de rebre diumenge a Montilivi un Espanyol que passa pel seu pitjor moment de la temporada, el Girona és vuitè a un punt del Sevilla (setè) i a quatre del Vila-real (sisè). Tot està obert encara en la lluita per anar a l'Europa League la temporada vinent, sobretot si demà el Barça guanya la Copa, assegurant que el setè de la lliga també tingui dret de jugar la segona competició continental.

«Alcalá ha estat molt temps sense jugar, però ha fet un bon partit perquè coneix bé l'ofici i ha estat ben protegit entremig de Muniesa i Juanpe en la línia de centrals», explicava després del partit Pablo Machín sobre el retorn del defensa, que no jugava des de la setena jornada de lliga. Del 29 de setembre a ahir, 19 d'abril, han passat gairebé set mesos en els quals Pedro Alcalá ha passat dues vegades pel quiròfan per solucionar una lesió al turmell que ningú pensava que s'allargués d'aquesta manera. El central no va fer net després de la primera operació i, com que no avançava en la recuperació, es va decidir que tornés a passar per la sala d'operacions. Això va endarrerir el procés, però des de feia setmanes Pedro Alcalá ja s'entrenava amb normalitat amb la resta dels seus companys. El problema, però, és que igual com li ha passat a Marc Muniesa, que precisament ahir va tornar a ser titular, el bon rendiment de la tripleta Juanpe, Bernardo, Ramalho va fer que Machín no fes canvis en defensa. I així a Pedro Alcalá li va tocar esperar fins que ahir el tècnic va decidir fer rotacions i donar descans a Bernardo al mig de la línia de tres. «M'he trobat molt bé després de set mesos sense jugar, però sobretot estic molt feliç pel resultat de l'equip», assegurava Pedro Alcalá després d'un partit on, en l'aspecte col·lectiu, creia que ell i els seus companys havien sabut «aguantar molt bé la seva pressió en els minuts finals contra un equip que té jugadors que saben anar molt bé a la segona jugada». Parlant sobre les opcions d'anar a Europa, el central va destacar que «si no haguéssim guanyat estaria molt complicat, però ara també tenim un altre partit difícil diumenge en el qual ens hi jugarem molt».