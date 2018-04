Enganxats al somni europeu

L'1 de 12 aconseguit en les darreres quatre jornades no havia despenjat el Girona del seu somni europeu però l'obligava a no fallar en els dos partits d'aquesta setmana per mantenir-se en la pugna. Amb el triomf a Vitòria l'equip de Pablo Machín trenca una ratxa de quatre jornades sense guanyar (derrotes contra Madrid, Reial Societat i Betis i empat a casa amb el Llevant) i es manté ben enganxat a la pugna per ser a la pròxima edició de la Lliga Europa. Ara els gironins són vuitens, a un sol punt del Sevilla, setè. Aquesta posició tindrà premi si el Barça guanya demà la Copa o si els andalusos, passi el que passi al Wanda Metropolitano, acaben la lliga entre els sis millors. El Vila-real, sisè, es manté a 4 punts i el Betis, cinquè, és encara a 8, ja massa lluny.

Diumenge contra l'Espanyol el Girona té una nova revàlida. Després d'encadenar sis victòries seguides a l'estadi, ara fa dues jornades que no hi guanya (Llevant i Betis). El derbi, que es jugarà a les 12 del migdia, té tots els ingredients per tornar a omplir la grada (les entrades, de fet, estan esgotades) però tot tornarà a quedar pendent de la resposta dels abonats. Si els de Machín superen un Espanyol en hores molt baixes se situaran setens, superant el Sevilla, que aquest cap de setmana ajorna el seu partit contra el Madrid al Sánchez Pizjuán fins al 9 de maig per la disputa de la final de Copa. Tampoc jugarà el Vila-real (visita el Camp Nou), que podria estar, de manera provisional, a un sol punt del Girona diumenge a les dues del migdia.

La victòria de Mendizorrotza també permet als gironins mantenir per darrere els seus principals perseguidors, que ja havien disputat els seus partits d'aquesta jornada entre dimarts i dimecres, amb bons resultats. Getafe, Celta, Reial Societat i Eibar es mantenen per sota del Girona. A falta de cinc jornades per al final del campionat, el bitllet per a Europa es pot situar entre els 56 i 60 punts. Això voldria dir que per als de Machín els serien necessàries almenys tres victòries més. El Girona ha de rebre l'Espanyol, l'Eibar i el València a Montilivi i visitar el Getafe i el Las Palmas.



No guanyaven des del març

El Girona va enllançar tres triomfs seguits entre el 27 de febrer i el 9 de març (Celta, Vila-real i Deportivo), però des que va tombar els gallecs a Montilivi no havia tornat a sumar de tres en tres. Ahir els gols d'Aleix i Stuani van servir per recuperar el camí de la victòria després de quatre jornades amb un balanç d'un punt de dotze.



Divuitè gol d'Stuani

El màxim golejador del Girona, Cristhian Stuani, va aconseguir ahir el seu divuitè gol del campionat. L'últim l'havia fet al Santiago Bernabéu, en la derrota contra el Madrid (6-3). Stuani va desaprofitar una claríssima ocasió contra el Llevant (hauria estat el 2-0), amb prou feines va aparèixer a Anoeta, i la setmana passada, contra el Betis, l'àrbitre li va anul·lar dues dianes per fora de joc (en el primer cas, molt just, i en el segon, inexistent).