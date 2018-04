«Estem fent una temporada per treure's el barret»

Necessitava el Girona una victòria. Fos com fos. Brillant o grisa. L'important era el què, no el com. I ahir, a Mendizorroza, un equip experimental amb un munt de cares noves el que va fer és posar-se la granota de treball. Això, i competir. La màxima de Pablo Machín. El que li demana sempre als seus. Només així s'arribarà a Europa, l'ambiciós objectiu que persegueixen tècnic i jugadors des de fa unes setmanes i que segueix a l'abast. Tot i això, ningú dins del vestidor vol fer càlculs. De moment, toca pensar en l'Espanyol i assaborir l'1-2 de Vitòria. Un resultat «treballat» en un camp «complicat» on els gironins van saber patir, això sí, després de «reviure» un rival que semblava sentenciat als últims minuts.

Va marxar satisfet amb la victòria, però no tant amb l'actitud dels seus al tram final. Si més no, just després del 0-2. «Ara, que ja ha passat tot, podem dir que hem après a jugar els últims minuts i tot això. Però ens podria haver passat qualsevol desgràcia. Hem vist el partit guanyat abans de temps amb el gol de penal i amb l'estona que s'ha perdut quan atenien Juanpe. No hem tingut en compte que aquest camp apreta molt i que la seva afició és exemplar perquè mai es rendeix. Tot això ha incentivat l'Alabès. Els hem deixat entrar per culpa d'una falta de concentració. Hem deixat sol Pina en una jugada des de la banda que a les categories inferiors s'aprèn a defensar», va criticar.

Va ser l'únic però de Machín, que va driblar la pregunta d'un periodista local sobre l'arbitratge i va portar la resposta cap al seu terreny. «A nosaltres, l'altre dia ens van anul·lar tres gols. El primer, correctament. El segon era dubtós i el tercer era vàlid. Això sí que ho vaig veure. I unes jornades abans, el Llevant ens va empatar amb un gol en fora de joc. És molt difícil arbitrar i és un tòpic dir que a vegades et donen i d'altres et treuen. No sé si avui (ahir) m'han donat perquè no he vist les jugades en qüestió».

Malgrat ser «menys atrevits del que som habitualment», Machín va veure un Girona que a Mendizorrotza havia «sortit a competir»; segons el seu parer, el que «s'espera d'un equip com el nostre». Es va poder neutralitzar l'Alabès i sumar tres punts d'or que mantenen ben ferm l'objectiu de jugar a Europa. Una fita que el tècnic encara veu lluny. «S'ha d'anar pas a pas. El que volíem era no perdre cap dels dos partits d'aquesta setmana i convertir-lo en un de sol. La primera part ja l'hem guanyat, a veure si fem el mateix el diumenge. Si és així, seguirem lluitant. Cal recordar que els rivals també apreten i alguns d'ells, que ens pensàvem que ja no hi serien, sí que hi són», va recordar.

Ben satisfet va quedar amb l'actuació dels menys habituals, futbolistes que ahir sí que van tenir una oportunitat tot sortint d'inici. Homes com Alcalá, Timor, Olunga o Aleix, entre d'altres. «La plantilla ha corroborat el que ja pensava. Jo mai vaig a un camp a deixar-me guanyar i si he fet tants canvis he pensat que era el millor. He tingut en compte que els que han jugat avui (ahir) no podran rendir al màxim el diumenge al migdia». I va centrar els seus elogis en dos noms propis. «Aleix té un bon colpeig de pilota i faltes com les que ha llançat les treballem per generar incertesa. Ens ha sortit bé. Ho ha fet francament bé. Alcalá? L'hem posat al mig perquè allà està més protegit. Feia temps que no jugava i ha fet un bon partit, com tots».