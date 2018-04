«A Girona gaudeixo molt del futbol»

Christian Stuani està content a Girona. A l'estiu, el davanter uruguaià va canviar el futbol anglès acceptant l'oferta d'un club nouvingut a la categoria. I, en un any de Mundial, l'aposta no li podria haver sortit millor. «Estic encantat a Girona. Està sortint un any molt bo en el tema personal, però jo sempre prioritzo els objectius del grup i la veritat és que l'equip està fent una molt bona temporada que encara no ha acabat i en la qual hem de seguir aspirant a millorar per acabar el més amunt possible», va assegurar ahir Stuani que demà, diumenge, sortirà al camp per enfrontar-se a un equip, l'Espanyol - «al qual tinc molta estima pels tres anys que hi vaig passar»– sent el màxim golejador d'un equip, aquell nouvingut a Primera de l'estiu, que ara lluita per anar a Europa. «Personalment estic molt content, gaudint molt del futbol i això es nota perquè estic ajudant molt l'equip i espero que pugui ser així fins al final», apuntava Stuani que, amb el gol de penal de dijous a Vitòria, ja en porta divuit: sis més que el seu sostre golejador a Primera Divisió (12) i havent igualat el rècord del Girona en el futbol professional (Ranko Despotovic i Ferran Corominas havien arribat a 18 gols a Segona Divisió. «Ho valoro molt i intentaré entrar en la història del Girona», va dir Stuani que encara té cinc jornades per endavant per engreixar una xifra que l'ha portat a reivindicar-se com a golejador abans d'un Mundial on compartirà davantera a la selecció de l'Uruguai amb gent del nivell de Luis Suárez (Barça) o Edinson Cavani (PSG).

El Mundial, però, encara queda lluny en els pensaments d'un Stuani que, almenys ahir, va assegurar que no mira més enllà del partit contra l'Espanyol. Un rival que el davanter del Girona coneix bé: «Estan en un moment una mica complicat, però tenen una gran plantilla i són capaços de venir aquí i fer un gran partit. Serà un partit molt dur, perquè és un equip que vol venir aquí a reivindicar-se». Christian Stuani té clar que el repte europeu «és complicat», però va apuntar que «ens han dit que no queden entrades per diumenge i el fet estadi estigui ple és molt important per a nosaltres.; estem sentint el suport de l'afició, la gent s'ha enganxat a aquest equip». El camí del Girona cap a Europa es pot complicar avui, si el Barça no guanya la final de Copa i el Sevilla s'assegura un bitllet per a l'Europa League, i per això, Stuani vol veure aquest vespre com el seu amic Luis Suárez aixeca el trofeu a la final de Madrid: «Si el Barça guanya, el setè lloc serveix i està clar que ens beneficia que guanyin».