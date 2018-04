Un derbi ple d'al·licients

La victòria del passat dijous a Mendizorrotza (1-2) va donar un impuls, potser el darrer que necessitava l'equip, per seguir convençut de les seves aspiracions per entrar Europa, el gran objectiu en els cinc partits que queden per disputar-se. La segona unitat, menys habitual però no per això menys fiable, va donar un cop de puny sobre la taula al camp de l'Alabès i va donar tres punts al Girona, que, trencava una ratxa negativa quant a resultats i obre un nou horitzó optimista, això sí, amb poc marge d'error si vol aconseguir una fita encara més històrica.

De poc servirà l'alegria de dijous si avui el conjunt dirigit per Pablo Machín no és capaç de superar l'Espanyol en el darrer derbi català de la temporada a Primera Divisió. En la prèvia del dia de Sant Jordi, gironins i espanyolistes arriben a l'enfrontament en situacions diferents i, segurament, invertides pel que es podia pensar abans de començar la temporada. El Girona, el qual tots els partits que té per davant són finals per a la lluita per Europa, s'asseguraria, amb un triomf, quedar matemàticament per sobre l'Espanyol en finalitzar la temporada. La classificació els asseguraria ser el segon millor equip de Catalunya per davant del conjunt blanc-i-blau, que arriba al duel després de tres derrotes consecutives i amb entrenador nou.

Tot i el bon paper que van fer a Vitòria jugadors poc habituals en els equips titulars de Machín, com Aleix Garcia, Timor o Aday, el tècnic sorià tornarà a l'onze de gala per afrontar el derbi en part, perquè tindrà una setmana neta per preparar la visita al camp d'un Getafe que ahir, provisionalment, va superar el Girona en la classifació després d'arribar als 48 punts amb la seva victòria a Eibar (0-1). Per tant, titulars com Portu o Stuani, que van jugar poc menys de mitja hora el passat dijous, Pere Pons o Granell, aquest últim disponible després de la sanció, apunten a un onze titular on només sembla haver-hi dubtes a l'eix central. Ramalho no va jugar dijous per molèsties físiques però està recuperat, per la qual cosa podria tornar a la titularitat amb Bernardo, que no va jugar l'últim partit, i Juanpe.



Una victòria europea

La paraula «Europa» flota pel vestidor i les graderies de Montilivi amb més força que mai. El Girona s'ho ha merescut i, en cas de sumar els tres punts en el dia d'avui, els gironins acabarien la jornada 34 en setena posició que, després de la derrota del Sevilla a la final de la Copa del Rei ahir a la nit, dona dret a jugar competició europea. Un nou punt d'inflexió i que ha de servir per tenir una injecció de moral i confiança pels quatre últims partits el proper del qual, també qui ho havia de dir fa uns mesos, que pot ser directe per entrar a Europa, com és el que es veurà al camp del Getafe. Però sense avançar esdeveniments, la derrota del Sevilla ahir a la final de Copa confirma definitivament que el setè anirà a Europa i aquesta, a priori, és la plaça que vol ocupar el Girona.

L'actualitat a l'entitat blanc-i-blava passa per la destitució, abans-d'ahir, del ja exentrenador, Quique Sánchez Flores. Tres derrotes consecutives, les dues últimes molt doloroses davant Eibar i Getafe, van precipitar que el club anunciés la destitució del tècnic madrileny i del director esportiu, Jordi Lardín. El tècnic del filial, David Gallego, que ha guanyat la lliga de Tercera Divisió amb el segon equip, agafa les regnes d'un vestidor que demanava a crits la marxa de Sánchez Flores. Piatti, Duarte, Diego López, i Hermoso són baixa i avui el tècnic descartarà tres jugadors més.