«Si guanyem tots els partits, anem segur a Europa»

Com és habitual en les últimes setmanes, fins i tot potser podríem dir mesos, quan el camí del Girona en l'estrena a Primera Divisió es perfilava per ser una lluita per entrar a Europa i no per evitar el descens, Pablo Machín, sobretot després de certificar matemàticament la permanència, manté un discurs previsor però motivador de cara a l'objectiu, a dia d'avui, que té l'equip, que és aconseguir una de les places que donen dret a jugar competició europea la pròxima temporada.

El rival d'avui, l'Espanyol, es troba en una situació delicada pel canvi d'entrenador i els mals resultats i joc que està oferint a la seva afició. Al contrari que el Girona, que, tot i haver passat unes últimes setmanes amb poques alegries, manté tots els seguidors en un núvol. No per això Pablo Machín vol que els seus jugadors concedeixin ni mica a les seves aspiracions. «Independentment de quin sigui el rival i els jugadors que tinguem al davant ens hem de fixar en nosaltres mateixos, a ser un equip reconegut i que sap fer bé les coses juguem contra qui juguem», va dir, afegint que «si volem seguir competint per entrar a Europa hem de competir bé, això acostuma a ser sinònim d'èxit».

El partit d'avui pot certificar, matemàticament, que el Girona, en el seu debut a la màxima categoria del futbol estatal, acabi la temporada per davant de l'Espanyol. «Això passaria en el supòsit que guanyem i, si succeeix, és un altre reconeixement a la temporada que estem fent. El nostre objectiu no és quedar per sobre d'ells, quelcom que ha passat durant gran part de la temporada, sinó consolidar-nos a la categoria i plantar cara a un rival que té molt més potencial i possibilitats que nosaltres», va destacar Pablo Machín. En aquest sentit, va argumentar que «potser el conjunt de l'Espanyol, club i afició, ens pot veure com una petita amenaça perquè estem tenint o compartint protagonisme en l'àmbit mediàtic». Potser per això, destaca, «ens tindran més ganes però nosaltres el que volem és seguir complint els objectius i seguir a prop dels llocs europeus».



La marxa de Quique, un impuls

«Ha estat una mica sorprenent, sobretot per ser només 24 hores abans del partit». Pablo Machín va valorar la destitució de Quique Sánchez Flores com a entrenador de l'Espanyol i va assegurar que «els futbolistes seguiran sent els mateixos i pot haver estat una sacsejada per al vestidor. El canvi d'entrenador és el més radical que pot haver i ara no queda més remei als jugadors que demostrar que són millors del que en un principi es podien pensar».

Machín avisava que amb el nou entrenador l'equip podria sortir amb una altra empenta al terreny de joc i que, tot i que «ja la tenen gairebé assegurada matemàticament», voldran sortir sobre el verd «amb ganes de corroborar definitivament la permanència». Serà l'últim derbi de la temporada però per a Machín «tots els partits són especials. Des del primer dia contra l'Atlètic de Madrid a tots els partits de l'estadi, on tot i ploure el camp ha estat ple, ens han fet sentir orgullosos que equip i afició siguin un, de ser un orgull de tots els gironins».



Cinc partits i tot per decidir

No faltava sinó que el Getafe s'afegís a la lluita per entrar a Europa. I la setmana que ve, Getafe-Girona. Al conjunt gironí li espera un final de temporada d'infart per complir un objectiu inesperat. Però el sorià té clar que si es dona un supòsit el Girona el complirà. «Estic convençut que si guanyem els cinc partits que ens queden per acabar la temporada, entrarem segur a Europa». Va afegir que, fent referència als partits que han de jugar Sevilla i Vila-real, dos dels rivals per ser a plaça europea el 9 de maig, corresponents a l'actual jornada, davant Barça i Reial Madrid, que si tot va com ha d'anar ja hauran acabat la Lliga quant als seus objectius, «els finals de temporada la classificació sempre fa que uns equips es puguin sentir perjudicats i uns altres beneficiats. Nosaltres tenim clar el que hem de fer i per això lluitarem».

Dos dels jugadors que van acabar el partit de Vitòria amb molèsties són Ramalho i el Choco Lozano, dels quals el tècnic va minimitzar els seus problemes argumentant que tenen «una sobrecàrrega» i que decidiran a última hora si poden o no formar part de l'enfrontament. Precisament, de l'última victòria al camp de l'Alabès i de la presència de jugadors poc habituals a l'onze titular, Pablo Machín va defensar que «tinc la tranquil·litat que vam aconseguir l'objectiu i això em diu que no em vaig equivocar gaire. En cap moment he dubtat de la implicació dels jugadors, si ho hagués fet haurien jugat uns altres».