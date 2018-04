Detenen un ultra de l'Espanyol sense entrada per fer danys a diversos vehicles

El derbi de Sant Jordi entre el Girona i l'Espanyol va servir per dur la tercera millor entrada de la temporada , amb 12.313 espectadors, només superada per les visites del Madrid i el Barça. A la grada la convivència entre les dues aficions va ser pacífica, però fora de l'estadi, diversos radicals de l'equip visitant de La Curva, que no tenien entrada, van haver de ser marcats de ben a prop pels Mossos d'Esquadra. Tant és així que fins i tot hi va haver un detingut acusat d'haver perpetrat danys a, com a mínim, dos vehicles aparcats als voltants de Montilivi. Es tracta d'un veí de Sant Cugat de 20 anys, que amb d'altres companys, s'hauria dedicat a ratllar i trencar els retrovisors de qualsevol cotxe que trobés pel camí i que dugués qualsevol enganxina o referència a Catalunya.

Els Mossos van poder detectar la presència d'aquests ultres sense entrada i els van poder marcar de prop des d'una estona abans del partit. Alguns membres d'aquest grup que sí que tenien entrada van haver de ser separats per la policia de la seva pròpia afició, en la zona reservada al públic visitant. A banda d'aquests incidents provocats per ultres de l'Espanyol, la convivència entre les dues aficions a Montilivi no va provocar problemes i es van veure samarretes blanc-i-blaves barrejades amb les locals en molts punts de la grada.

Al final del partit la sensació, entre els aficionats gironins, era de decepció i frustració. El Girona cedia els tres punts davant l'Espanyol i s'allunyava del somni europeu després d'haver perdonat un grapat d'ocasions per, com a mínim, no perdre. L'encert de Gerard Moreno va frustrar Montilivi que, malgrat el disgust, va ser tota una festa. La tercera millora entrada es va veure en la vigília de Sant Jordi amb 12.313 espectadors. Només va haver-hi més gent al camp per veure el Reial Madrid (13.383) i el Barça (13.315). La temàtica de Sant Jordi va donar color a la prèvia amb el regal d'un petit llibre amb un relat de Josep Maria Fonalleras per a tots els assistents i l'intercanvi de llibres entre els capitans.

«El derbi de Sant Jordi» va comptar a més a més amb la presència a la llotja del president del Parlament de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent. També van ser a l'estadi l'alcaldessa de la ciutat Marta Madrenas, la regidora d'Esports Isabel Muradàs, l'exjugador del Girona i l'Espanyol, Josep Ribera, així com el periodista Albert Om, que va veure el partit a tribuna al costat de l'actor Fel Faixedas.