El partit de Getafe serà "una autèntica final"

Un dia després de perdre contra l'Espanyol (0-2) i complicar-se la classificació per Europa, el Girona ha tornat als entrenaments i ho ha fet totalment mentalitzat que cal guanyar, sí o sí, la "final" d'aquest diumenge al camp del Getafe. Així ho ha explicat Eloi Amagat, un dels capitans de la plantilla. Tant ell com Àlex Granell han estat els dos futbolistes blanc-i-vermells que s'han deixat veure al migdia per Plaça Catalunya per signar autògrafs i fotografiar-se amb els aficionats que s'han acostat a la parada que el club ha muntat en motiu de la diada de Sant Jordi.

Entre d'altres coses, Eloi ha admès que tant ell com els seus companys estan "tocats" després de "perdre una oportunitat" per fer realitat l'ambiciós somni de jugar la temporada vinent l'Europa League. Si més ho, ha recordat que "encara tenim una altra oportunitat", referint-se al matx d'aquesta jornada amb el Getafe al Coliseum. "Si els guanyem, tornarem a estar amb plenes aspiracions", ha dit, afegint que "si es puntua, depenent dels resultats, encara podem tenir opcions".

Preveu un partit "mol igualat" contra "un rival i un tècnic als que coneixem molt bé". Finalment, ha recordat que el vestidor és "ambiciós" i alhora "realista", pel que acabar en setè lloc per a un nouvinut a Primera com el Girona sera "una fita molt important".