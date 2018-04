Encallats en el pitjor moment

Les tres victòries consecutives de finals de febrer i principis de març contra Celta (1-0), Vila-real (0-2) i Deportivo de la Corunya (2-0) van disparar el Girona a la classificació fins a convertir-lo en un ferm candidat a entrar a l'Europa League. Això va fer que a Montilivi s'engegués la maquinària per a tenir tota la paperasssa a punt i inscriure's a la competició europea. El vestidor somiava i l'afició estava d'allò més il·lusionada amb la possibilitat de jugar i veure el Girona competint arreu del continent. No obstant això, el somni de disputar l'Europa League s'està ennegrint per moments. I és que la gran sèrie de resultats es va veure frenada en sec arran de la golejada al Santiago Bernabéu (6-3). Aquell dia, malgrat que els gironins van oferir una imatge notable, va suposar el principi d'una ratxa negativa que ha fet perdre força pistonada a l'equip en la lluita per Europa. Tant és així, que de les últimes 6 jornades, el Girona tan sols ha estat capaç de sumar 4 punts de 24 possibles. Uns números que el situen com el tercer pitjor d'aquesta sèrie de partits només per davant de Sevilla (3) i Las Palmas (1).

La victòria contra l'Alabès de dijous passat (1-2) semblava reactivar totes les opcions d'Europa per a un Girona que veia com el duel contra l'Espanyol es presentava com una nova final. Tanmateix, i malgrat realitzar una primera part més que notable en la qual es podria haver liquidat el partit, els gironins van veure com Gerard Moreno els deixava amb un pam de nas (0-2). Els tres punts van volar de l'estadi i amb ells una bona part de les possibilitats de jugar a Europa. I és que al Girona ja havia ensopegat amb la mateixa pedra contra el Betis a l'estadi en un altre partit on va merèixer més però els andalusos es van endur els tres punts (0-1). En aquest darrer mes i mig, llevat del triomf a Vitòria, el Girona només ha estat capaç de sumar un punt més. Va ser contra el Llevant a Montilivi (1-1) en un partit amb moltes alternatives. En les altres dues sortides, els de Machín van ser golejats pel Madrid de Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabéu (6-3) i van sortir escaldats d'Anoeta (5-0) en un dels pitjors partits que ha fet l'equip aquesta temporada.

Sovint es diu que en les deu darreres jornades es defineixen les aspiracions o objectius dels equips. Amb la feina feta molt abans i la salvació més que enllestida, el Girona va arribar a aquesta franja de calendari amb Europa a l'horitzó. Tot i això, els 4 punts de 24 ha frenat en sec les possibilitats dels blanc-i-vermells. En canvi, equips com el Betis hi han arribat a velocitat de creuer i ja ningú el traurà d'Europa. El Getafe, proper rival dels gironins, també ha arribat com un coet a aquest tram final i encadena tres jornades consecutives guanyant (València, Espanyol i Eibar), cosa que li ha permès avançar el Girona a la classificació. El Llevant, la Reial Societat i l'Alabès són tres dels equips que en més bona forma arriben a aquest final de curs. Els valencinas estan esquivant els intents del Deportivo de la Corunya d'enfangar-los en la lluita per evitar el descens i de la mà de Paco López han reaccionat. El mateix efecte positiu va generar el relleu d'Eusebio Sacristán per Imanol Alguacil a la banqueta de la Reial Societat. Els bascos van sumar 9 punts de 12 possibles fins que diumenge van perdre a La Rosaleda contra el Màlaga. De la seva banda, amb el triomf a Las Palmas (0-4), l'Alabès no només va certificar la permanència sinó que va fer un bon salt a la classificació (41 punts).



La final del Getafe

No hi ha res perdut, esclar que no, però el Girona haurà de fregar la perfecció en aquestes 4 jornades que resten de temporada per poder passejar el seu nom per Europa el curs que ve. El calendari dibuixa una visita al Coliseum Alfonso Pérez diumenge que pot ser un caixa o faixa pels gironins. I és que en cas de derrota i de victòria del Sevilla, les possibilitats pràcticament quedarien reduïdes a la mínima expressió. En canvi, un empat o un triomf permetria -al marge de guanyar l' average als madrilenys perquè a Montilivi el Girona va guanyar-los per 1-0- mantenir-se ben viu abans del doble enfrontament a Montilivi contra Eibar i València. Del resultat d'aquestes tres jornades dependrà si el Girona s'hi jugarà res en la darrera jornada de Lliga al Gran Canària contra un Las Palmas que des de dimenge passat és nou equip de Segona Divisió A.