«Si guanyem el Getafe tornarem a tenir opcions de jugar a Europa»

Llibres, roses i futbol. Per què no? Hi ha temps per a tot. I més, a la parada del Girona. Per més que sigui Sant Jordi, que s'hi signin llibres i hi tregui el cap alguna que altra rosa, aquí també hi té el seu moment valorar com està l'equip, si anar a Europa és o no possible i tot plegat. De valorar això se'n va encarregar ahir al migdia Eloi Amagat. Ell i Àlex Granell, dos dels capitans del vestidor, van deixar-se caure per Plaça Catalunya, on van atendre als aficionats que s'hi van acostar. Fotografies, autògrafs i tota la pesca. Però també valoracions, només un dia després del dolorós 0-2 amb l'Espanyol que allarga el moment delicat que viu l'equip i que complica, i força, l'objectiu de classificar-se per l'Europa League tot assegurant la setena plaça.

«Tocats», és com estaven ahir al matí els jugadors del Girona en l'entrenament de recuperació posterior a l'última jornada. No era d'estranyar. El dijous, l'1-2 a Vitòria havia reactivat les opcions de jugar a Europa; i més, quan el Barça guanyava el dissabte la Copa fent que el setè lloc també compti al final de temporada. Però diumenge, patacada amb un Espanyol que enllaçava cinc partits sense marcar ni guanyar. «Som conscients que vam perdre una molt bona oportunitat, encara que ens queda una altra», deia Eloi, tot recordant que «teníem moltes esperances en el derbi. Va ser un cop dur. Un resultat bastant injust, però hem passat pàgina. Ens hem centrat en analitzar els nostres errors». Ara, no queda cap altra que signar un bon tram final de Lliga. Començant per aquest diumenge al sempre difícil Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. «Serà una autèntica final i si la guanyem, tornarem a estar amb plenes aspiracions d'anar a Europa».

L'objectiu és guanyar. Sí o sí. Ara bé, l'empat tampoc seria un negoci desastrós. «Si es puntua, depenent dels resultats, encara hi podria haver alguna opció», valorava Eloi. Després de Getafe, el Girona rebrà de manera consecutiva Eibar i València, mentre que tancarà el campionat al camp d'un Las Palmas que aquest últim diumenge segellava el seu descens matemàtic a la Segona Divisió A.

D'aquest proper partit, el capità explicava que «coneixem molt bé al rival i també al seu entrenador (Pepe Bordalás) perquè ens hi hem enfrontat força vegades. Es tracta d'una plantilla bastant semblant a la nostra». I preveia un partit «molt igualat que es decidirà en els petits detalls». Passi el que passi, això sí, la mentalitat blanc-i-vermella és clara i indiscutible. «Hi anem a guanyar perquè estic convençut que si perdem, ens quedarem ben lluny del somni europeu».

També va parlar de la final de Copa del passat dissabte, en què la victòria del Barça al Sevilla va provocar que la setena plaça a la classificació serveixi per obtenir el bitllet cap a la propera edició de l'Europa League. «Tot el vestidor aquell dia era bastant culer, tot pensant en el benefici propi. Alguns ens vam reunir al menjador per veure el partit plegats i d'altres van pujar a la seva habitació per estar més tranquils. La victòria blaugrana va ser positiva per al Girona». També analitzava l'estat actual del Sevilla, el conjunt que precisament ara ocupa el setè lloc. «No està passant un bon moment; la imatge a la final de Copa va ser un cop molt important i potser ho podem aprofitar. Ara, estic convençut que voldran entrar sí o sí a Europa. És un equip i un club que té objectius molt diferents als nostres. Nosaltres hem de ser ambiciosos, però també realistes».

I ho va acabar rematant tot parlant de la diada de Sant Jordi. «Sempre ens agrada passar-nos per aquí. Sobretot ara, que es veu tanta afició i que la gent vol estar amb el Girona. És un plaer per nosaltres».