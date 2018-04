Borja es pronunciarà sobre el seu futur "quan arribi l'estiu"

El primer equip del Girona ha tornat avui a la feina i ho ha fet amb un entrenament a Riudarenes per començar a preparar el partit d'aquest diumenge al camp del Getafe, on s'hi jugarà bona part de les seves opcions de classificar-se per Europa. Un cop acabada la sessió, Borja García ha comparegut davant els mitjans de comunicació. Tot i tractar-se del tercer jugador amb més minuts de la plantilla, és dels pocs que encara no ha renovat i ha explicat que prendrà aquesta decisió "quan arribi l'estiu".

Borja, autor de dos gols i quatre assistències, ha confessat que té una "magnífica relació" amb el director esportiu, Quique Cárcel, però que no s'asseurà a parlar amb ell "cara a cara" fins que s'acabi la temporada. "Serà llavors quan prengui la decisió que cregui més oportuna i la que em faci més feliç. Estic convençut que ho solucionarem", ha dit.

Fitxat l'estiu del 2015 procedent del Còrdova, Borja García té contracte amb el club blanc-i-vermell fins el 30 de juny del 2019 i no ha sabut explicar si existeix una clàusula que el renovi automàticament una temporada més. "No ho recordo, això són coses que domina el meu representat", ha revelat.