Bernardo: «Sabem que hi ha un gran premi a tocar»

Malgrat la derrota contra l'Espanyol de diumenge passat (0-2), el Girona continua estant a un punt dels llocs que donen dret a disputar l'Europa League la temporada vinent. La il·lusió i ganes d'entrar a Europa estan intactes en un vestidor que somia continuar fent història. Les opcions dels gironins es definiran, per bé o per malament, diumenge en el decisiu partit a Getafe. Un triomf o un empat permetrà els gironins mantenir el somni mentre que una derrota acabaria pràctiment amb les il·lusions europees de l'equip. En aquest sentit, ahir Bernardo Espinosa va recordar ahir el que suposa per al Girona estar a aquestes alçades competint per entrar a Europa i va qualificar-ho de «gran sort» en el primer any de l'equip a la màxima categoria. «Encarar els partits amb una mentalitat diferent de la de lluitar per la salvació, que en principi era el que ens hauria de tocar, és una gran sort», deia el central de Cali que revelava que el vestidor és «molt ambiciós» i que lluitarà fins al final conscient que «hi ha un gran premi a tocar». L'exjugador del Middlesbrough va explicar també que les dues derrotes a casa contra Betis i Espanyol ajudaran l'equip a «millorar i corregir errades».

Bernardo va ser un dels protagonistes ahir al vespre de l'acte de presentació de l'oficina Mercat del Lleó de CaixaBank, partner oficial i soci financer, tematitzada amb la imatge del Girona FC i de diversos jugadors del club com Pere Pons, Stuani, Portu, Granell, Borja i el propi central colombià. Ell va ser un dels convidats juntament amb el president Delfí Geli, el director general Ignasi Mas-Bagà així com el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana. L'acte va aplegar mig centenar d'aficionats blanc-i-vermells pels quals Bernardo va tenir un moment per signar-los autògrafs i fer-s'hi fotografies.