Bordalás considera «vital» el partit amb el Girona

José Bordalás, entrenador del Getafe, va comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació per parlar, entre d'altres coses, del «vital» matx que el seu equip disputarà demà contra el Girona. A més, va revelar que no ha fet cap compte tot pensant en Europa. «Anar partit a partit és una màxima del futbol i des que entreno que aquest és el meu pensament», deia, afegint també que «El nostre objectiu és aconseguir els punts per salvar-nos i afortunadament ho hem fet en un temps rècord. Tots estem contents i el que vingui ara serà un premi».

La intenció, ara, és la de deixar el Getafe «el més amunt possible», començant primer per «guanyar» demà al Girona. «Ara mateix aquest és el nostre objectiu. Pràcticament no hi ha diferències entre nosaltres a la classificació, només un punt. És un partit vital i no podem mirar més enllà. Sempre he dit el mateix. El futbol és així, és la realitat, no es poden fer pronòstics. Si no guanyes, deixes de parlar d'aquesta possibilitat. És un partit molt important i molt difícil», va analitzar.

Del Girona, entre d'altres elogis, va dir que «competeix molt bé» i que està fent una «magnífica temporada». «Els coneixem a tots ells i també l'entrenador. És un equip que rendeix a un gran nivell. Trobo que serà un duel molt disputat perquè els dos volem estar el més amunt possible a la classificació», deia, abans de donar la que creu que és la recepta per apuntar-se la victòria. «Haurem de dominar facetes del joc que són molt importants».

Així mateix, va indicar que jugar a Coliseum i davant una afició «molt il·lusionada» obligarà els seus a «donar-ho tot» i a fer «un gran partit»; quelcom que no hauria de ser un problema perquè els seus jugadors estan «mentalitzats» per fer-ho. Finalment, també va dirigir unes paraules cap a Pablo Machín, tècnic del Girona. «Crec que és un gran entrenador. Li tinc molt de respecte i el conec ja des de fa unes quantes temporades».