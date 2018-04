Girona i Getafe també lluiten per ser el millor ascendit d'Europa

Demà sobre la gespa del Coliseum Alfonso Pérez hi haurà en joc tres punts d'allò més importants en al lluita per fer-se amb un bitllet per a Europa League la temporada queve. Getafe (8è) i Girona (9è), separats per només un punt de distància, opositen a la setena plaça que, de moment és propietat del Sevilla, amb els mateixos punts que els madrilenys. Amb tant en joc es preveu de ben segur un duel d'alta trensió entre dos equips que la passada campanya van ascendir de Segona Divisió A i que enguany no només estan signant uns números notables a sinó que s'han convertit en els millors ascendits del continent. És a dir, demà al Coliseum en joc hi haurà també el títol honorífic de ser el millor ascendit d'Europa. Un detall simbòlic i sense cap reconeixement però que afegeix encara més mèrit al curs que estan realitzant madrilenys i gironins.

Malgrat que el Getafe també és un acabat de pujar, el Girona s'ha guanyat l'etiqueta d'equip revelació de la temporada perquè enguany compleix tot just la seva primera campanya a la màxima categoria mentre que els madrilenys en sumen ja 13. En aquest sentit,i deixant de banda els 48 i 47 punts de Getafe i Girona són la millor puntuació d'entre tots els equips de les principals lligues europees que van pujar la temporada passada. De fet, només l'Stuttgart a Alemanya i el Newcastle anglès mig s'hi acosten amb 42 i 41 punts respecticament. També l'Amiens ha arribat a la barrera dels 40 i respira tranquil sense haver de patir per la salvació. En aquest sentit, són ben pocs els equips que van pujar el juny passat a les principals lligues europees que estiguin passant angúnies. La Serie A però és l'excepció. A Itàlia, els tres ascendits, SPAL de Ferrara, Hellas Vernoa i Benevent ocupen les tres darrers posicions de la taula. De fet, el Benevent ja és equip de la Serie B mentre que el Verona hi té un peu i mig (és a 6 punts de la salvació) i l'SPAL encara té totes les opcions perquè és a dos punts del 17è (Crotone).



El Troyes i l'Aves pateixen

De la resta d'ascendits a Anglaterra, Alemanya, França, Portugal i Espanya només el Troyes viu amb certa agonia aquestes darreres jornades. El Troyes ocupa la 18a posició que a la lliga francesa dóna dret a jugar la promoció per evitar el descens. Tant a Anglaterra com a Alemanya sembla difícil que cap dels ascendits acabi patint. A la Premier, a banda del Newcastle (41 punts i 10è), el Brighton és 13è amb 36 punts i el Huddersfield amb 35, lluny del descens. Mentrestant a la Bundesliga, el Hannover 96 ocupa la 13a posició amb 36 punts també prou lluny del perill.

També viu tranquil pel que fa a punts el Llevant a la Lliga Santander. Tot i ser quarts per la cua, els granotes tenen 37 punts, 9 més que el Deportivo de la Corunya que aquesta jornada podria certificar matemàticament el descens. Pel que fa a la Lliga portuguesa, el Portimonense es troba còmodament instal·lat a la zona mitja de la taula amb 35 punt (11è) mentre que sí que haurà de pedalar encara una mica més per salvar-se l'Aves que, amb 28 és 16è a un punt del Feirense que marca la frontera amb el descens i a dos de l'Estoril, el cuer.