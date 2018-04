A un pas de l'anhelat ascens

Viu un moment dolç el Girona FC, amb el primer equip fent-la grossa a Primera i competint per entrar a Europa, al mateix temps que la base signa un dels millors anys que es recorden. Ja no per la meritòria plaça del juvenil A a Divisió d'Honor, que també; ni perquè el Peralada-Girona B és a punt de segellar la permanència a la categoria de bronze després de navegar a contracorrent durant molts mesos. El Girona C, rebatejat aquest últim estiu, és a només un pas de complir amb l'objectiu que club i equip s'havien proposat a l'inici del curs: l'ascens a Primera Catalana. El vestidor farcit de futbolistes experimentats i de joves que pugen amb fam, i liderat pel tècnic Àxel Vizuete, espera amb ganes la cita de demà (12.30 hores). La primera gran oportunitat de pujar de manera matemàtica, de recuperar la categoria perduda i de donar el salt que s'ha estat buscant al llarg de tots aquests mesos. Contra el Can Gibert, l'equip «més en forma de la Lliga» com avisa Vizuete, els gironins en faran prou amb una victòria. I si no, caldrà repetir el resultat del Bescanó, el segon classificat i l'únic equip que li té guanyat el gol average als blanc-i-vermells.

«Tenim moltes ganes de jugar. Però ja no aquesta setmana, sinó sempre. L'equip es sent molt còmode quan arriben els partits. Estem gaudint molt al llarg de la temporada i competint al màxim quan toca», explica Vizuete, tot recordant que, si bé aquesta jornada és especial, el missatge que ha calat al vestidor és molt clar. «No hem de pensar en res més que guanyar, com hem fet cada setmana». Amb 14 punts d'avantatge respecte el segon i 15 per disputar-se, però, ningú creu que l'ascens s'hagi d'escapar. El tècnic vol ser prudent, tot i que no amaga que «ja tenim moltes ganes de celebrar-ho. Cada cop està més a prop i per primera vegada ho tenim a la mà i depenem només de nosaltres. Tot i que no es vulgui tocar, el tema està molt present», reflexiona.

Passi el que passi demà, com si l'ascens s'aplaça fins d'aquí a unes jornades, el que té coll avall Vizuete és que «la temporada ha estat excel·lent, per emmarcar. Des de l'inici el nivell competitiu ha estat molt alt, pels resultats i també pel joc», diu, tot felicitant-se perquè «el vestidor ha estat una pinya». Destaca el «grandíssim treball» que hi ha darrere de cada punt aconseguit i recorda que la Segona Catalana «no és una categoria fàcil i els rivals, quan reben el Girona, tenen un punt de motivació extra que ens obliga a treballar moltíssim».

Amb l'ascens entre cella i cella, la secretaria tècnica que encapçala Albert Síria va confeccionar a l'estiu una plantilla competitiva per donar el salt de categoria el més aviat possible. A part de gent jove, es va nodrid l'equip de futbolistes experimentats, que han competit en categories superiors. Homes com Jaume Duran, Toni Montero, Óscar Almendros, Murga, Venzal, Ferran Vila o Gerard Muñoz en són un exemple. Alguns, amb passat fins i tot al club blanc-i-vermell i que en el cas de Muñoz, per exemple, que han arribat a debutar a la primera plantilla a la Segona Divisió A. També sorprèn el cas d'Alex Torremorell 'Makaay', que va abandonar l'Horta a mig curs per no només incorporar-se al Girona C, sinó també per treballar al club. «No m'ha sorprès gens ni mica la implicació de la gent. A molts jugadors ja els coneixia, perquè els he entrenat o fins i tot perquè he compartit vestidor. La plantilla ho ha donat tot independentment de la categoria», explica Vizuete. Encara centrat en el present, no amaga que li agradaria continuar l'any vinent, molt presumiblement a Primera Catalana. A ell i també al club. «Mantenim converses i la voluntat hi és. Però estem centrats a acabar la temporada de la millor manera possible». Quan es pugi, això sí, cap revolució. Ni foc nou. «La idea és donar continuïtat al projecte. Els jugadors s'ho han guanyat, encara que ja arribarà el moment de tot això».