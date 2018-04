Quique Cárcel és a l'agenda de Sevilla, Espanyol i Vila-real

Amb contracte fins al juny del 2019 i sense novetats sobre una possible ampliació, el futur de Quique Cárcel, com el de Machín, no acaba d'aclarir-se. El director esportiu barceloní, que va arribar al Girona l'estiu del 2014, torna a captar l'interès d'altres clubs. Ja va passar fa un parell d'anys quan el Las Palmas s'hi va interessar i ara, segons Mundo Deportivo, serien l'Espanyol, el Sevilla i el Vila-real els clubs que voldrien incorporar-lo. Cárcel té una molt bona relació el director general esportiu Òscar Perarnau de l'Espanyol, que cerca director esportiu després de destituir Jordi Lardín.