Europa encara és a l'abast

N'hi ha que ho veuran com un bon resultat. D'altres, que pensaran que s'ha perdut una boníssima oportunitat. L'1-1 que el Girona ha sumat aquest migdia a Getafe té un munt d'interpretacions. L'empat, això sí, manté ben vives les opcions de jugar a Europa la temporada que ve, perquè evita que s'escapi l'equip madrileny.

Això sí, els de Machín han jugat tota la segona part amb superioritat numèrica i tot i així han estat els locals els qui més s'han acostat amb perill. Amath ha avançat els de casa i Stuani, de penal, ha empatat just abans del descans en una acció en què Damián Suárez ha acabat expulsat. I després del descans, un vull però no puc dels blanc-i-vermells, mentre que Jorge Molina ha enviat dues rematades a la fusta: una d'elles des dels onze metres.

Centímetres és el que ha buscat Pablo Machín amb el seu onze. El de gala, l'habitual, però amb alguns retocs per dotar de múscul i envergadura, tenint en compte les qualitats del rival. Ha sortit Alcalá d'inici; també Timor al mig del camp i Aday a la banda esquerra. Jugar en llarg i per alt, i saber defensar, eren les consignes del tècnic als seus homes contra un Getafe en ratxa, que jugava al seu camp i que venia d'una dinàmica positiva. S'ha notat només sortir. Els de Bordalás, amb una mica més de ritme. Hi han posat la intensitat i han tingut la pilota. Els gironins, a tancar-se i buscar les curses de Portu i les rematades d'Stuani. Sobretot sense Borja, l'habitual enllaç i dels que més criteri té amb la pilota als peus, avui d'inici a la banqueta.

Ha gaudit d'un parell d'avisos el Girona només començar. Tímids, això sí, i sense massa història. Stuani ha xutat fora al minut 5 i al 13, cop de cap desviat de Portu. Ha estat l'únic argument ofensiu al primer acte d'un equip que ben aviat ha encaixat l'1-0. Massa tova ha estat la defensa, que no ha sabut refusar el perill. En una acció per la dreta, passat el quart d'hora, Portillo ha entrat fins la cuina i ha provat la centrada. Bernardo ha desviat la pilota amb tan mala fortuna que l'ha cedit perquè Amath, sol i al segon pal, afusellés Bounou. Massa fàcil i el partit que es complicava ben d'hora.

El gol ha despertat el partit, fins llavors bastant ensopit. I al públic, que s'ha animat. També el Getafe, que ha tingut el 2-0 ben aviat, en una acció d'estratègia en què Ángel ha rebut sense oposició. Ha tingut temps de controlar, pensar i executar, però allà estava Bounou per evitar un mal major. Llavors el matx s'ha endurit. Targeta cap aquí i cap allà, amb un equip, el local, que s'ha estirat tot buscant la sentència. El Girona feia el que podia; no ho passava excessivament malament, però centrava més els seus esforços en defensar-se que no pas en atacar. Perquè a dalt, res de res.

Fins al minut 43, quan tot ha canviat en una acció puntual. Instants abans, xut d'Aday des de casa seva que ha marxat a córner. Al servei de cantonada, la pilota penjada a l'àrea no ha trobat rematador, però Stuani ha caigut al terra. L'àrbitre no ho ha dubtat: penal. L'uruguaià, el més murri de tots, se les ha tingut amb Damián Suárez tot buscant un forat per on col·lar-se. El defensor ha caigut al parany i li ha ventat un cop de puny que ha fet caure a l'atacant. Pena màxima i, per postres, expulsió amb vermella directa. Stuani, tot un especialista des dels onze metres, ha enganyat Guaita i ha fet pujar l'empat al marcador. Ha estat el seu dinovè gol d'aquesta temporada. La balança s'equilibrava i quedava tota una part per disputar-se amb superioritat numèrica.

Era qüestió de tenir paciència. De tocar i tocar. 45 minuts és molt de temps i jugant amb un de més, tard o d'hora les ocasions han d'arribar. Tot i això, s'ha precipitat un pèl el Girona només tornar dels vestidors. Ha intentat anar per feina i provar-ho a les primeres de canvi. Sense anar més lluny, Timor ha xutat al 48 des de casa seva. Aigua. Ben ordenat, el Getafe ha cregut convenient defensar i buscar el contracop.

I en un d'aquests, al 56, Jorge Molina ha provocat un penal. Ha notat com Bernardo l'agafava i s'ha deixat caure. Suficient perquè Hernández Hernández xiulés. La fortuna, però, ha estat del costat català perquè el propi Molina, tot i que ha enganyat Bounou, ha enviat el seu llançament al pal.

Salvat el Girona, Machín ha decidit que era hora de donar una mica de frescor al seu equip, que semblava un xic encallat. Borja García ha entrat pel central Alcalá i després, canvi de cromos a les bandes: l'elèctric Mojica per Maffeo. Ben aviat s'han notat els resultats i en una acció treballada, Portu ha creuat massa la seva rematada en què Stuani no hi ha arribat per ben poc. Era un avís.

Sí, ha tinut més la pilota el Girona. I sí, ha trepitjat més camp contrari, però això no s'ha traduït en una sensació de perill constant, en un setge sobre la porteria de Guaita. I els minuts que anaven passant. Guanyar era clau per multiplicar les opcions europees i Machín ha optat per cremar totes les naus al tram final, fent entrar el 'Choco' Lozano per Timor. Però no hi ha hagut manera. S'han vist més faltes i targetes grogues que no pas ocasions visitants.

En canvi, quan el matx enfilava cap al descompte, el Getafe ha tingut el 2-1. Tot i jugar amb un de menys, ha gaudit de les ocasions més clares en aquest segon temps. En una falta llunyana, la pilota ha acabat al cap de Jorge Molina, que ha enviat el seu remat al travesser. Ha estat molt clara. I també l'última, perquè no hi ha hagut temps per a més.

Fitxa tècnica

Getafe: Guaita, Damián Suárez, Djené, Bruno, Antunes, Fajr, Flamini (Sergio Mora, min. 49), Portillo, Amath (Merveil, min. 84), Ángel (Molinero, min. 59) i Molina.

Girona: Bounou, Maffeo (Mojica, min. 67), Alcalá (Borja García, min. 60), Bernardo, Juanpe, Aday, Pere Pons, Timor ('Choco' Lozano, min. 82), Granell, Portu i Stuani.

Gols: 1-0, Amath (min. 17). 1-1, Stuani, de penal (min. 45).

Àrbitre: Hernández Hernández (comitè canari). Ha amonestat Amath, Bruno, Sergio Mora, Fajr, Antunes, Molinero (Getafe); Alcalá, Timor, Maffeo, Aday (Girona). Ha expulsat amb vermella directa a Damián Suárez (min. 43).

Estadi: Coliseum Alfonso Pérez, de Getafe. 8.011 espectadors.