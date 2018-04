El Girona, a Getafe per comprar l'últim bitllet del tren cap a Europa

Poc ens podíem pensar que a quatre jornades per al final del campionat de Lliga, tant Girona com Getafe es juguessin, en un enfrontament directe, moltes de les seves opcions per competir a Europa la temporada que ve. Dos equips que acaben de pujar, els madrilenys amb més experiència a Primera que els catalans, però amb un projecte similar i arribant a aquest punt després d'un darrer mes gairebé perfecte quant a resultats.

A dia d'avui, el matx d'aquest migdia és el més transcendent dels dos equips fins a final de temporada encara que, en funció del resultat, aquesta transcendència es pot traslladar en cada una de les tres jornades que faltaran per acabar. La derrota del Sevilla el divendres va donar més esperances als dos conjunts que s'enfronten al Coliseum on, la temporada passada, el Girona ja hi va saber guanyar. Els gironins arriben al duel després de viure unes últimes jornades de contrastos. Una victòria en els últims cinc partits han frenat les aspiracions dels de Machín, encara que les tenen a tocar, sobretot si sumen avui els tres punts. La victòria a Vitòria, amb els suplents, semblava donar una empenta necessària que va ser frenada, contra pronòstic, en el derbi català davant l'Espanyol a Montilivi.

Una victòria avui a Getafe seria un important pas per aconseguir l'objectiu. Sobretot, sabent que després arriben dos partits seguits a casa davant Eibar i València, dos equips que ja no es juguen res més que l'orgull. No s'ha de mirar més enllà i els blanc-i-vermells, avui, es trobaran al davant un rival que arriba a l'enfrontament en ratxa. Acumulant tres jornades consecutives sumant els tres punts, dues de les quals a domicili, a Mestalla (1-2) i a Ipurua (0-1). A casa, en aquest període de temps han derrotat l'Espanyol (1-0). No obstant això, la tònica dels madrilenys al Coliseum ha estat la irregularitat però el dolç moment que travessen els fan encara més perillosos. Bordalás té dues baixes molt importants ja conegudes al mig del camp, com són Markel Bergara i Arambarri, però ha trobat en la figura de l'experimentat Flamini l'equilibri perfecte per fer allò que tant bé sap fer l'equip: evitar els contraatacs del rival i aturar el joc quan més els convé.

Un onze de garanties



Pablo Machín assegurava durant la roda de premsa prèvia al partit d'aquest migdia que «tots els equips que poso al camp són l'onze de gala». L'única victòria de les últimes jornades, al camp de l'Alabès i la setmana passada, arribava amb un munt de futbolistes poc habitual al damunt del camp; pocs dies després, quan tornaven els teòrics titulars, tot i merèixer més es va perdre de nou amb l'Espanyol. Això obria el debat que si homes com Aleix Garcia o Aday, que van rendir bé a Mendizorrotza, poden optar a la titularitat en dies com el d'avui. Però tot sembla indicar que al Coliseum sortirà l'onze de sempre. I s'ho han guanyat a ple dret. L'única novetat a l'equip titular serà a la defensa. Jonás Ramalho s'ha quedat a Girona i al seu lloc entraria Muniesa, acompanyant Bernardo i Juanpe; el canari, desplaçat a la dreta.

Avui, a Getafe, es viurà un partit intens, amb tensió i nervis per la importància dels punts en un duel que deixarà, això segur, un dels dos equips lluitant per Europa fins el final. El vencedor agafarà molts números per aconseguir l'objectiu d'acabar la lliga a la setena plaça, en part, perquè els calendaris no són del tot adversos per als dos conjunts, que tenen opcions d'acabar la Lliga amb un ple de victòries. L'ambiciós objectiu dels més modestos, en joc.