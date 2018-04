«És el partit més semblant a una final que tenim»

El Girona juga aquest migdia al camp del Getafe «el partit més determinant» que «hem tingut fins al moment». Pablo Machín va assegurar a la roda de premsa prèvia a l'enfrontament al Coliseum Alfonso Pérez que «serà un matx molt disputat» i que el que han de fer els seus jugadors és «contrarrestar el joc del rival en un tipus de partits que acostumen a ser molt parats i amb faltes». «Encarem aquesta cita amb molta il·lusió i sabent que tenim molt a guanyar i molt poc a perdre. Els números indiquen que som un equip temut a domicili», va dir.

Les paraules del sorià denotaven clarament que el duel a territori madrileny és l'última opció perquè els gironins puguin agafar el tren cap a Europa. L'últim tren. Encara quedarien nou punts per disputar-se i en el futbol pot passar de tot, però una derrota avui deixaria molt coll amunt les aspiracions europees del conjunt gironí.

Al davant tindran un rival rocós al qual Pablo Machín qualificava com un equip «ultracompetitiu» i que juga els seus partits amb les idees molt clares. «Qualsevol equip ho passa malament per poder-los superar. Intenten jugar sempre a camp rival, sense complicar-se gens a la zona de creació. Estan fent una gran temporada», va reconèixer l'entrenador del Girona, afegint que «pot ser que sigui un enfrontament semblant al que vam veure a la primera volta a Montilivi (1-0), però hem de saber jugar tots els partits i posar-nos al nivell que ens exigeixi el rival».

De Segona a lluitar per Europa



Les trajectòries en l'últim any natural de Getafe i Girona han estat gairebé paral·leles. De pujar directament a Primera des de la divisió de plata a, a quatre partits per acabar la lliga, lluitar per aconseguir una de les places que doni dret a jugar competició europea la pròxima temporada. D'això, Machín també en va parlar. «La possibilitat que tenim els dos equips per anar a Europa la propera temporada diu molt del bon treball que estem realitzant», va subratllar, i va aclarir que «el Getafe potser compta amb jugadors amb més experiència i més reconeguts. Nosaltres ens acabem de posar a l'aparador i ens trobem més o menys a la mateixa altura, sense tenir la seva història, demostrant que podem estar a l'alçada dels millors».

La jornada pot ser clau perquè hi ha enfrontaments directes per la lluita europea. No perdre a Getafe seria un bon punt de partida per als gironins per afrontar les últimes tres jornades, encara que «hem de competir tots contra tots i per a nosaltres és important només fixar-se en el nostre equip. Si guanyem ens importa ben poc el que facin els rivals», va dir Machín.

Un onze «de plena confiança»



L'únic dels últims sis partits que el Girona ha estat capaç de guanyar a la Lliga va ser a Mendizorrotza, al camp de l'Alabès (1-2) i amb un onze que no venia sent l'habitual de tota la temporada. Homes com Aleix Garcia, Muniesa, el Choco Lozano, Timor o Aday, habituals suplents, van jugar d'inici i van respondre. Preguntat per si avui faria sortir l'onze de gala, Pablo Machín va respondre assegurant que «per mi tots els 11 són de gala. Depenent del partit es pot modificar per tenir avantatge respecte al rival, però l'equip que surti serà igual de bo com el que va jugar contra l'Espanyol o el que ho va fer contra l'Alabès».

Finalment, l'entrenador del conjunt gironí va deixar clar que la sorprenent absència de Jonás Ramalho a la convocatòria és simplement «una decisió tècnica» i que no és perquè estigui lesionat.