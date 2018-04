Pablo Machín, entrenador del Girona, ha valorat l'1-1 que el seu equip ha aconseguit aquest migdia al camp del Getafe, un resultat que dona per bo però que no el deixa del tot content, tot i que manté la "il·lusió" de continuar amb aspiracions europees en les tres jornades que resten perquè s'acabi la Lliga.

"Quan jugues amb un home més sembla que has de tenir l'obligació de guanyar sí o sí. Però, si hi ha un equip que domina a la perfecció el fet d'estar en inferioritat, aquest és el Getafe. Tot el que sigui sumar sempre és bo. No marxo content, però l'equip ha competit i ho ha deixat tot al camp", ha valorat el tècnic, qui ha admès que als gironins els ha faltat "encert".

Per al sorià, el punt "ens permet continuar il·lusionats en la lluita per Europa" i ha recordat que el Girona ha salvat un empat en "un dels camps més difícils de la Lliga".

Se li ha preguntat sobre el penal que ha transformat Stuani, una jugada que li ha costat l'expulsió al defensa local Damián Suárez. "En un partit així els àrbitres mai ho tenen fàcil. Quan es xiula penal i s'ensenya la targeta vermella és perquè l'àrbitre ho té molt clar. A mi m'ha agafat molt lluny al camp, hi havia molta gent i no ho he vist bé".