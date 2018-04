Bordalás, contrariat amb el resultat: «Hem perdut dos punts»

Un munt de vegades, al llarg de la seva carrera a les banquetes, Pepe Bordalás s'ha enfrontat al Girona, i les ha vist de tots els colors possibles. Ahir, en un dels duels més importants, el seu Getafe no va poder apuntar-se una victòria que l'hauria deixat en una molt bona posició per lligar la setena plaça i fer d'Europa una realitat. «Hem perdut dos punts», va etzibar només començar la roda de premsa, assegurant que, malgrat haver jugat tota una part en inferioritat numèrica, si algun dels dos equips s'havia merescut guanyar, aquest no era cap altre que el local.

«Tot i el penal en contra i l'expulsió que hem rebut, hem estat millors. Trobo que l'equip ha realitzat un primer temps fantàstic, dominant totes les facetes del joc i mostrant-nos molt superior al Girona. Teníem el partit sota control», explicava, abans d'aturar-se en l'acció del penal. «No l'he vist encara. Em diuen que hi ha hagut un frec a frec i que Damián ha deixat anar el braç; que això últim és el que ha vist l'àrbitre». Per això mateix, després de «tota la bona feina» dels primers 45 minuts, Bordalás explicava que al descans havia hagut de «recuperar anímicament» als seus jugadors. «Ser molt superior i veure's al descans amb un 1-1 al marcador no agrada a ningú, és un cop dur». Malgrat aquest escenari, no va amagar que el Getafe també va estar a l'alçada al segon acte i va destacar l'esforç i l'entrega dels seus homes. «Hem fet una segona meitat molt digna. Ells quasi no han tingut ocasions i nosaltres, sí. Fins i tot hem fallat un penal. No ens està acompanyant gens ni mica la sort en aquest aspecte...»