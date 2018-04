El Girona es manté en la lluita per Europa fins al final

Dues frases i que es dispari el positivisme. «Sumar sempre és bo», la primera. I aquí va la segona: «El punt ens permet continuar il·lusionats en la lluita per Europa». Sentint Pablo Machín, l'1-1 del Girona a Getafe és un pas endavant. Curt, sí. Potser fins i tot massa, per com s'havien posat les coses. Però al cap i a la fi, s'evita que un rival directe com és l'equip de Bordalás s'escapi a la classificació. La part alta de la taula s'ha estretat de tal manera que el setè lloc no té amo i senyor quan queden només tres jornades. Hi opta encara el Girona i hi té tot el dret. Al Coliseum, va saber aguantar el xàfec inicial, tot i que les coses semblaven torçar-se amb l'1-o, obra d'Amath, i veient com els de casa s'acostaven amb perill a la porteria defensada per Bounou. Tot va canviar abans del descans. Stuani va ser objecte de penal i Damián Suárez va ser expulsat. L'atacant no va fallar des dels onze metres i el panorama canviava per complet: empat i tota una part per disputar-se amb superioritat numèrica.

No ho van aprofitar els gironins, que van trobar-se amb un Getafe que va vendre ben cara la seva pell i que fins i tot, amb un home menys, haurien pogut guanyar. Jorge Molina va estavellar dues pilotes al pal, una d'elles des dels onze metres i l'altra, de cap, al llindar del temps reglamentari. El repartiment de punts, per tant, deixa opinions de tota mena. S'opini el que s'opini, la classificació mana. I aquesta manté el Girona novè, però a només un punt de la setena plaça, ara en propietat del Getafe.

Queden només tres jornades de Lliga i els de Machín tenen a l'abast la classificació per a la propera edició de l'Europa League. Això sí, depenen de tercers. El Getafe, setè amb 49 punts, ha de visitar els camps de dos equips que ja han enfilat cap a la Segona Divisió: Las Palmas i Màlaga. Això sí, ha de rebre la visita de l'Atlètic de Madrid. Els de Simeone, però, ja no tenen opcions a la Lliga i centren tota la seva atenció a altres objectius. Vuitè és el Sevilla, que té 48 punts i un partit menys, el que haurà de disputar contra el Reial Madrid ara al mes de maig. Els andalusos, en plena crisi de joc i resultats, han fitxat Joaquín Caparrós després d'anunciar la destitució de Vincenzo Montella. No els queda un calendari fàcil, perquè s'han d'enfrontar a dos equips en un bon moment de forma com són el Betis i la Reial Societat, a part de jugar amb un Alabès que ja està salvat.

I el Girona? Ara mateix és novè, també amb 48 punts, com el Sevilla. Té millor diferència de gols general, però l' average perdut amb els andalusos. El calendari, a priori, no és tan complicat. O sí, tot depenent de com es miri la cosa. Ara, dues cites consecutives a Montilivi: Eibar i València. I per tancar el curs, visita al camp d'un Las Palmas ja descendit. Ara bé, no val a badar perquè per darrere pressiona la Reial Societat, que ja té 46 punts. Un esglaó per sota hi ha el Celta, amb 45. Tot dependrà dels propers resultats. De retrobar-se a Montilivi i de sumar com més punts millor en aquest desenllaç.

De moment, Europa continua allà. A prop. El Getafe no s'ha escapat i, per arrodonir-ho, el gol average amb els madrilenys és favorable als interessos del Girona. Ara, a pensar en un Eibar que ja fa temps que ha fet els deures.