l'empat permet continuar la lluita fins al final

Semblava que seria una final, tot feia pensar que una ­der­rota deixaria Girona o Getafe lluny de la lluita per les places europees, però després d´un matx igualat madrilenys i catalans continuaran la lluita. No depenen d´ells mateixos, però a falta de tres jornades, mantenen vives les possibilitats. La Lliga arriba a la seva part final, ja fa algunes setmanes que el Girona es mostra cansat i mancat de frescor, l´aspecte físic ha estat clau per poder realitzar una temporada perfecta, però ara és un handicap per a uns ­futbolistes que acumulen molts quilòmetres a les seves cames.

Assegurar el bloc defensiu. Amb alguna variable a l´alineació inicial, l´entrenador del Girona va evidenciar que la seva prioritat era defensar bé. Amb la baixa de Jonas Ramalho en la convocatòria tot feia pensar que tornaria a l´equip Marc Muniesa però no va ser així. Pablo Machín va optar novament per una defensa de tres centrals, que en aquest cas estava composada per Pedro Alcalà a la dreta, Bernardo Espinosa a l´eix i Juanpe a l´esquerra. La idea passava per assegurar el joc aeri a les àrees i el marcatge als dos davanters rivals. L´alineació de jugadors de perfil més defensiu passava per davant de conceptes com la sortida de pilota o la possessió des de l´inici del joc. Sí que era important dominar les accions a les àrees, el Getafe és un equip perillós tant a pilota a aturada com en rematades de pilotes que arriben de les bandes. El conjunt gironí no va arriscar en el joc, va mostrar-se segur i no concedia massa ocasions a l´adversari. També actuava així l´equip de Pepe Bordalàs, un conjunt molt ordenat defensivament i que no es deixava dominar quan el seu rival volia entrar a la seva àrea. La tercera millor defensa del campionat va tornar a demostrar que concedeix poques opcions als seus adversaris, tot i jugar en inferioritat numèrica durant tot el segon temps van controlar l´aspecte defensiu.

Dificultats per remuntar. El Girona ha funcionat a la perfecció sempre que ha dominat en el marcador. L´estil de joc basat en la intensitat defensiva, la pressió alta a camp contrari, l´agressivitat i la velocitat en la fase de finalització ha servit als gironins per guanyar molts partits.

El sistema de joc amb dos car­rilers oberts a les bandes també ha permès utilitzar una variable significativa, els jugadors de bandes són ofensius quan cal, alhora que també es converteixen en laterals d´una defensa de cinc per replegar. Ahir la primera part era per als locals, tenien més ritme, un pèl més d´intensitat i s´emportaven els duels directes a la zona de creació. Van avançar-se aviat en el marcador i gràcies a la seva fiabilitat en defensa posaven molt coll amunt les possibilitats de victòria per al Girona. Tot i així, al final del primer temps va arribar la jugada decisiva de l´enfrontament, un penal amb gol de Cristhian Stuani acompanyat de l´expulsió del lateral Damián Suárez deixava el partit molt obert per a la segona part. A priori pot semblar més assequible poder jugar amb superioritat numèrica durant tanta estona, és clar que en alguns aspectes l´equip que té un jugador més en surt beneficiat considerablement però també comporta dificultats. L´equip que juga en inferioritat sap que el seu objectiu principal és no perdre, dedica tots els esforços a defensar i els jugadors aporten un plus extra per tal de poder ajudar-se.

El conjunt que ha de portar el ritme i té la possessió és el que disposa d´un futbolista més però no pot cometre cap errada ja que els espais que pot deixar en avançar-se poden ser aprofitats pel seu adversari. A la segona part la pilota i el control del joc van ser per als visitants però les ocasions més clares les va tenir el Getafe. Un penal errat per Jorge Molina i un remat de cap del mateix jugador en una jugada d´estratègia que va topar amb el travesser podien haver donat la victòria als madrilenys. No va estar fi el Girona en l´elaboració, li faltava velocitat en les accions, no elegia bé les passades i els mancava combinar passades exteriors buscant amplitud i passades interiors per condicionar els centrals i treure´ls de la seva posició.

Estratègia i finalització. Un aspecte del joc que ha donat molts punts al Girona aquesta temporada són les accions ofensives a pilota aturada. Un treball meticulós i molt ben preparat per part dels tècnics ha servit per marcar en moltes ocasions.

L´estratègia va lligada a diversos components que han d´enllaçar-se entre ells; la confiança dels jugadors, els futbolistes han de creure-hi i pensar que sortirà bé, bona realització dels moviments d´engany per tal de sorprendre els defensors, execució precisa i sincronització de moviments per part dels especialistes que han d´entrar en contacte amb la pilota. Ahir el partit podia decidir-se en aquests tipus de jugades però no es va trobar la fórmula per sorprendre un Getafe molt sòlid quan estava prop de la porteria de Vicente Guaita. Van mancar ocasions clares de gol, les centrades no trobaven rematador, Portu jugava sense espais i Cristhian Stuani no apareixia. A la segona part els centrals Bruno González i Djené van fer un partit molt seriós refusant les centrades, van estar molt concentrats i sense cometre cap errada van mantenir la porteria a zero.

Encara queda. Dissabte a Montilivi i contra l´Eibar torna a presentar-se una nova oportunitat. El Girona arriba cansat a la part final del campionat però els futbolistes faran un esforç per poder aconseguir una victòria que allargaria una setmana més les possibilitats d´entrar a Europa.

La il·lusió que ha generat l´equip lluitant entre els millors ha significat un nou al·licient per als seguidors gironins, que poden gaudir dels partits del seu equip fins al final. Ja s´ha dit moltes vegades, lluitar per anar a l´Europa League és un objectiu afegit a una temporada excel·lent, i no aconseguir-ho no suposa cap problema, el més important és que l´equip un cop aconseguida la salvació en l´any del debut a Primera Divisió no s´ha deixat anar i no ha caigut en zona de ningú i el veurem lluitar fins al final.