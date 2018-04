Machín: «No marxo content tot i que el més important ara mateix és sumar punts»

Més que no pas amb la imatge o les sensacions, Pablo Machín es quedava ahir amb el resultat. Un empat que permet al Girona «continuar il·lusionat en la lluita per Europa». I això, a aquestes alçades de la pel·lícula, és el que compta. «L'important, ara mateix, és guanyar punts. Quan jugues amb un home més sembla que la victòria ha de ser teva sí o sí. Però si hi ha algun equip que domina estar en inferioritat, aquest és el Getafe. No marxo content, però hem competit i ho hem deixat tot al camp, ens ha faltat encert», va valorar només arrencar la seva roda de premsa.

Va donar encara més importància a l'empat final, tot recordant que el Coliseum és «un dels camps més difícils de la lliga, ja no per guanyar-hi, sinó perquè si no et poses a la mateixa intensitat que el rival, aquest et menja».

I acte seguit se li va preguntar per l'arbitratge i l'acció decisiva; el penal de Damián sobre Stuani que va significar l'1-1 i l'expulsió del defensa local. «En un partit d'aquest tipus, els àrbitres mai ho tenen fàcil. Quan s'assenyalava penal i s'expulsa un futbolista és perquè s'ha vist alguna cosa molt clara. Si no, dubto que mostri la targeta vermella perquè sí. Des del camp no sé si és o no penal, perquè hi havia molta gent i a mi em quedava ben lluny. Em fio del que ha dit l'àrbitre. El que hauríem és de centrar-nos més en el joc, trobo que la de l'àrbitre és una tasca molt ingrata», opinava.

Preguntat pel gol d'Amath, en una acció en què dos futbolistes del Getafe van ser capaços de fer i desfer davant la passivitat d'un munt de defenses, Machín tampoc es va voler mullar en excés ni ser massa contundent amb els seus futbolistes. «Això és futbol, un joc d'encerts i d'errades. Els partits com aquests els guanya l'equip que menys errades comet. Estic segur que hauríem pogut fer alguna cosa més, sí, però això ja és qüestió d'opinions».

També va valorar l'onze titular, un equip amb més múscul i centímetres del que és habitual. «Volíem contrarrestar el Getafe, un equip que t'exigeix molt. Aquí no hi sol haver massa futbol, perquè hi ha moltes interrupcions. Sabíem a on veníem i hem pensat que aquest era el millor pla A. Després teníem d'altres opcions a la banqueta». Finalment, va parlar de la propera cita. «Hem d'intentar competir com fins ara. No és normal no guanyar els dos últims partits a casa. Esperem que contra l'Eibar sí que vingui la bona».