Un mes i mig encallats

Europa continua sent una possibilitat ben real per al Girona a només tres partits per acabar la lliga però els últims resultats de l'equip revelen que els de Machín han arribat a la recta final amb cada vegada menys benzina al dipòsit. De fet, després de guanyar tres partits seguits (Celta, Vila-real i Deportivo) entre finals de febrer i primers de març, per segellar la permanència de manera virtual, els blanc-i-vermells s'han encallat. Un balanç de cinc punts dels últims 21 disputats ho certifica, sense que això hagi de servir per entel·lar un any inoblidable per a una afició que en l'any del debut a Primera amb prou feines pot dir que ha patit per mantenir-se.

La derrota (6-3) al Bernabéu el 18 de març va obrir aquesta mala ratxa del Girona, precisament quan havia canviat el discurs i obertament ja parlava de mirar cap a Europa. Després d'una aturada pels partits de seleccions, tampoc es va poder superar el Llevant a Montilivi (1-1), i una setmana més tard, es perdia estrepitosament a Anoeta (5-0) contra una Reial Societat que ja ho tenia gairebé tot dit però que amb l'arribada del nou entrenador, Imanol Alguacil, s'ha situat només dos punts per sota dels gironins. Tot seguit van començar a arribar les primeres «finals». Es va perdre a l'estadi contra el Betis (0-1) de manera injusta en el dia dels tres gols anul·lats. I malgrat guanyar en la visita a l'Alabès (1-2), es va tornar a caure a Montilivi contra un Espanyol que en va fer prou amb les aturades de Pau López i els gols de Gerard Moreno (0-2) i ahir es va empatar a Getafe.

Malgrat l'escassa productivitat de l'equip en aquests darrers set partits, el Girona segueix allà, frec a frec en la pugna per la setena posició. Ara li venen dos partits seguits a Montilivi, contra Eibar i València, que fa un parell de mesos haurien sigut sinònim de victòria: el Girona va arribar a encadenar sis triomfs consecutius a l'estadi (Getafe, Las Palmas, Athletic, Leganés, Celta i Deportivo), però ara fa tres jornades que no suma els tres punts, amb un empat contra el Llevant i les derrotes davant del Betis i l'Espanyol.