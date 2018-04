Stuani, el millor golejador de l'última dècada a Girona

El tuit deia així: «És un orgull per a mi convertir-me en el màxim golejador de la història del Girona». El publicava Cristhian Stuani, poc després de contribuir en l'1-1 que l'equip esgarrapava del sempre difícil Coliseum Alfonso Pérez. Seu va ser el gol de l'empat. El dinovè de la temporada. Una xifra majúscula, espectacular. De les que poques vegades s'han vist per Montilivi. Però no l'única. Stuani pot treure pit perquè ja és el millor golejador de l'última dècada en clau blanc-i-vermella. I un dels atacants que han passat pel club amb més olfacte. Tot i que n'hi ha hagut d'altres que, en un sol curs, han fet tants o més gols que ells. No pas a Primera, com és lògic, categoria on l'equip debuta enguany. El que és una obvietat és que, amb el d'ahir, Stuani ja en porta 19. Suficient per deixar enrere Corominas (11/12) i Ranko Despotovic (10/11). Cadascun en va anotar 18 i, fins ara, ostentaven el millor registre dels darrers deu anys al futbol professional. Ara l'uruguaià els ha superat i va llançat cap al seu rècord personal: les 22 dianes que van portar la seva signatura a Segona A, tot vestint la samarreta de l'Albacete.

«És un orgull per a mi deixar la meva empremta al club. La temporada és molt bona en tots els sentits, en l'aspecte individual i també col·lectiu. Tinc moltes ganes de marcar-ne més, perquè encara ens queden jornades decisives. Lluitarem fins al final per entrar a Europa», deia el mateix Stuani just després del xiulet de l'àrbitre. Faci més gols o no, ha quedat clar que la seva incorporació ha estat tot un encert. Després d'un parell de temporades al Middlesbrough anglès, el passat estiu decidia acceptar la proposta del Girona, tot fitxant fins al 2020. Enrere ha quedat una pretemporada plena de dubtes i sense veure porteria. La Lliga ha estat una altra història: 30 partits (29 com a titular) i 19 gols (5 d'ells des del punt de penal). És, a més, el cinquè màxim golejador d'aquesta temporada a la Primera Divisió. I això, quan aquest estiu la seva selecció, l'Uruguai, disputarà el Mundial de Rússia.

No travessava el seu millor moment de forma (un gol en els últims partits) però ahir va tornar a sucar i va fer-ho contra una de les seves víctimes preferides: el Getafe. En la seva etapa al futbol espanyol, Stuani ja ha fet 5 gols al conjunt madrileny. És el segon rival al qual més vegades ha batut, empatat amb el Reial Madrid (5). A qui marca amb més facilitat, això sí, és al Rayo Vallecano: 7 dianes.

Miki Albert i companyia

Més enllà d'aquesta darrera dècada, però, sí que hi ha jugadors que han fet més gols que Stuani en una sola temporada. L'últim gran killer que ha passat per Montilivi ha estat Miki Albert. La temporada 07/08 en va marcar 21 (un d'ells en play-off) a Segona B. Els mateixos que Felipe Sanchón a Tercera (05/06). Més en va fer el mateix Miki Albert, també a Tercera, el curs 06/07: 24. El podi d'aquest segle l'encapçala Jordi Vinuesa, amb 27 gols a Tercera (02/03). No són els únics; és més, n'hi ha que a l'antiga Segona Divisió també van fer més dianes que les 19 que porta ara mateix Stuani. Fontanet, el curs 50/51, en va marcar 22, per exemple.