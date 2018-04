Sobreviure al Coliseum

El Girona va sortir viu de Getafe i i manté totes les opcions d´entrar a Europa. Ara bé, els de Pablo Machín van deixar escapar una gran oportunitat de guanyar un rival directíssim i clavar un cop de puny sobre la taula en aquest il·lusionant objectiu. Els gironins van nedar tota la primera part a contracorrent a partir del gol d´Amath (m.17) fins que es van trobar amb un penal i l´expulsió de Damián Suárez. Stuani no va perdonar i semblava que el partit es posava de cara. Tanmateix, a la represa, ja fos per mèrit del Getafe, perquè les cames no tiraven o perquè no hi havia idees en atac, l´equip no va fer el pas endavant esperat i es va haver de conformar amb un punt. I encara gràcies, perquè Jorge Molina va fallar un penal (m.56) i va enviar un cop de cap al travesser (m.88). Per tot plegat doncs, l´equip donava per bo el punt al final del partit i emplaçava l´afició a no fallar dissabte en una nova final contra l´Eibar

Gairebé un caixa o faixa era el partit d'ahir per al Girona. La derrota del Sevilla de dissabte deixava a l'abast la setena plaça però tot passava per guanyar, o no perdre, a Getafe. Malgrat la dinàmica negativa de resultats (5 punts de 21 possibles), el tren continuava esperant els de Pablo Machín que, però, tenien al davant un rival directe que tampoc volia deixar escapar l'oportunitat de ser a Europa. Els madrilenys van sortir intensos, com és habitual, tot cercant un gol matiner que els aclarís el partit davant un Girona amb un parell de novetats destacades a l'onze com les d'Alcalá i Timor. El valencià va actuar de pivot per darrere de Pons i Granell. Tot i un parell d'aproximacions dels madrilenys, va ser Stuani qui va gaudir de l'ocasió més clara. L'uruguaià, sol, però, no va saber aixecar la pilota en un intent de vaselina a Guaita.

Quan el Getafe aconseguia combinar amb Ángel i Molina feia sensació de perill però la defensa blanc-i-vermella estava resolent positivament els tímids intents locals. Fins que Ángel va baixar al mig del camp a rebre una pilota i se'n va anar per cames de tots els gironins que li van anar sortint al pas fins arribar a l'àrea i, va aconseguir centrar la pilota al segon pal després d'un rebot. Allà, Amath només la va haver d'empènyer per avançar els madrilenys i clavar la primera garrotada als gironins. El Getafe, més connectat, penalitzava un Girona tendre que encara s'estava situant al camp. A punt estaria d'ampliar l'avantatge al cap de ben poc quan Ángel, en una acció d'estratègia, deixaria retratada tota la defensa però Bounou salvaria amb els peus el segon gol. El Girona no estava fi. No hi era. Llevat de l'intent d'Stuani i d'un cop de cap innocent de Portu estava desaparegut en atac. El Getafe començava a agradar-se amb pilota i els gironins es desgastaven corrent-hi al darrere sense criteri. Això, quan el joc no estava aturat, una altra de les grans armes dels madrilenys quan tenen el marcador a favor. Tot i això, el partit faria un tomb al llindar de la mitja part amb una jugada clau. Després d'un córner sense conseqüències, Stuani va quedar estès a la gespa i l'àrbitre Hernández Hernández no va dubtar a assenyalar penal i a més a més expulsió de Damián Suárez per clavar-li un cop a la cara. Stuani no fallaria des dels onze metres i empataria per ficar de nou el Girona al partit. Sortia el sol.

Amb superioritat numèrica, els de Machín tenien tota la segona part per intentar fer un pas endavant i anar a buscar el partit. La represa va començar amb el Girona amo i senyor de la pilota i amb una rematada d´esperó Bernardo que va atrapar Guaita. Semblava que el partit es va controlat però l´àrbitre va considerar penal un contacte de Bernardo a Molina en l´intent de rematar de cap del local. El llançament del capità del Getafe, però, es va estavellar al pal. El Girona s´havia salvat.

L´errada de Molina suposava aire per als gironins que, tot i trepitjar molt de camp contrari, no arribaven amb claredat. Machín, des de la banqueta, temia que en qualsevol acció aïllada el Getafe tornés a fer mal i per això va decidir dotar de més presència ofensiva l´equip amb l´entrada de Borja García i Mojica pels amonestats Alcalá i Maffeo. De les botes del colombià en va néixer una bona centrada que Portu no va saber connectar prou bé. El Girona volia però les ocasions no arribaven. Machín es jugaria l´últim cartutx als darrers vuit minuts canviant el sitema i passant a jugar amb quatre defenses i dos davanters (Stuani i Lozano). Feia estona que el Getafe signava l´empat tot i que els madrilenys a punt van estar de clavar un disgust dels grossos en un cop de cap de Molina que va estavellar-se al travesser (m.88). La fusta tornava a salvar el Girona. Definitivament, el punt també era bo per als gironins.