La plantilla realitza un entrenament de recuperació a l'estadi de Montilivi

Només 24 hores després de treure un valuós punt al camp del Getafe que el manté ben viu en la lluita per Europa, el Girona es va entrenar ahir a Montilivi. Sessió de recuperació per als titulars al Coliseum i una mica més exigent per a la resta. Pablo Machín va treballar amb tots els seus efectius disponibles de la primera plantilla, així com també amb els jugadors del filial Paik, Maxi Villa, Andrés, Arimany, Kévin Soni, Cesc Clotet i Iu Ranera; també hi era el juvenil Pedro Porro.