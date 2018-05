Alcalá: "Tot passa per guanyar l'Eibar"

El Girona ha tornat aquest matí als entrenaments a Riudarenes en una sessió de d'entrenament amb tots els disponibles. Només Pablo Maffeo, sancionat per dissabte, ha fet treball al marge. Al final de la sessió, Pedro Alcalá ha comparegut davant dels mitjans i ha explicat que per classificar-se per l'Europa League caldrà "sumar els 9 punts" que resten per disputar-se. Això sí, tot passa però per "guanyar l'Eibar" perquè si no, qualsevol càlcul és debades. "Hem passat una mala ratxa en el pitjor moment. Estàvem bé. Ara tenim una nova oportunitat a casa davant la nostra afició", assegura el murcià. Aconseguir el bitllet per Europa, suposaria al Girona haver de començar la pretemporada vinent molt aviat per disputar les fases prèvies. Per a Alcalá, això no és cap maldecap. "Benvingut problema. Seria una cosa extraordinària per un acabat d'ascendir. La temporada que estem fent ja té molt de mèrit i arribar a Europa seria la cirereta del pastís".