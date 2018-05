L'Eibar està pendent de Ramis i Arbilla, mentre que recuperarà Charles

El proper rival del Girona, l'Eibar, va gaudir ahir d'una jornada de descans després del meritori empat aconseguit diumenge passat a Mestalla contra el València (0-0). Els bascos mantenen encara esperances d'arribar a la setena posició i entrar a la Lliga Europa, plaça que tenen a cinc punts a manca de tres jornades per acabar la competició. L'equip de José Luis Mendilibar torna aquest matí als entrenaments per començar a preparar el duel contra el Girona de dissabte a Montilivi (13.00). El tècnic basc recuperarà el davanter Charles Dias un cop complert el partit de sanció per acumulació de targetes i està pendent de l'estat físic del central Ivan Ramis. El mallorquí pateix una distensió a l'adductor que li ha fet perdre els dos darrers partits contra Getafe i València i, en principi, podria estar recuperat per jugar a Montilivi. Més complicat ho té Arnaitz Arbilla. El navarrès és a la recta final de la recuperació d'una ruptura fibril·lar que es va fer fa tres setmanes. L'exdefensa de l'Espanyol compleix termini però podria ser complicat que reaparegués dissabte.

En canvi, el que està descartat segur és Fran Rico. El migcentre gallec fa tota la temporada que està fora de combat per una greu lesió de genoll i no se l'espera fins el curs que ve. A més a més, el menorquí Sergi Enrich també té molts pocs números de ser a Girona. L'exdavanter del Numància i l'Alcorcón es va lesionar al genoll al gener i al març va recaure, la qual cosa ha demorat el seu retorn als terrenys de joc.