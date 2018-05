L'equip torna a la feina pensant en el compromís de dissabte contra l'Eibar

Ningú des del vestidor vol sentir a parlar del València. La consigna és Eibar, Eibar i només Eibar. El partit de dissabte contra el conjunt basc és una nova final per al Girona en la seva cursa per aconseguir un bitllet per a l'Europa League de la temporada vinent. De fet, és l'única final que contemplen els blanc-i-vermells ja que en cas de no guanyar-la, difícilment les opcions d'anar a competició europa el curs vinent continuarien vives. És per això que ni Machín ni els seus homes volen sentir a parlar del València, el segon rival que tindrà de manera consecutiva a Montilivi. En aquest sentit, l'equip comença aquest matí a preparar el partit contra el conjunt basc de dissabte (13.00).

Pablo Machín va donar descans ahir a la plantilla després que dilluns els futbolistes realitzessin una sessió de recuperació post partit un cop tornats diumenge a la matinada de Getafe. Alguns jugadors com Borja García o Aday van acabar molt masegats del partit al Coliseum Alfonso Pérez i caldrà veure en quin estat físic es troben avui. En principi no hauria de ser res de rellevant. D'aquesta manera, Machín tindrà tota la plantilla a la seva disposició a l'espera que Carles Planas, que ja fa dies que s'entrena amb el grup, rebi definitivament l'alta mèdica i pugui ser un més.



Alcalá, el tercer central

En aquest sentit, el partit de dissabte servirà també per veure si es confirma que Pedro Alcalá ha tornat per quedar-se o bé va ser una aposta exclusiva per jugar a Getafe. El central de Mazarrón, operat a l'octubre i que després d'un problema a la zona intervinguda, no va reaparèixer fins al partit a Vitòria (1-2), va ser titular per sorpresa deixant a la banqueta Marc Muniesa i fora de la convocatòria Jonas Ramalho. El basc ha estat titular pràcticament sempre des que Alcalá es va fer mal i estranyament no va viatjar a Getafe per decisió tècnica de Machín. Alcalá, a més a més, va passar per davant de Muniesa, habitual suplent des que es va recuperar d'una lesió al gener, però que en principi tenia més ritme de competició que el murcià. Aquest sobtat moviment de peces a l'eix central no va afectar Bernardo Espinosa ni Juanpe Ramírez, indiscutibles per al tècnic sorià sempre que han estat disponibles. Caldrà veure si contra l'Eibar, Alcalá es manté a l'equip i si Ramalho continua fora de la convocatòria.