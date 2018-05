Situen el brasiler Militao a l'òrbita del Girona via City

Encara resten tres jornades per acabar la competició a la Lliga Santander i ja comencen a situar els primers jugadors a l'òrbita del Girona 2018-19. A l'espera de veure com es resol les situacions de Pablo Machín i Quique Cárcel, amb qui el club està parlant d'una possible ampliació de contracte, des del Brasil ahir s'assenyalava la possibilitat que Éder Militao jugui al Girona la temporada vinent en qualitat de cedit pel Manchester City.

Militao és un defensa de 20 anys que ha sobresortit aquesta temporada amb el Sao Paulo i ha captat l'atenció no només del City sinó també del Chelsea i del Manchester United, entre d'altres. En aquest sentit, segons informaven Daily Mail i UOL Esporte, el Manchester City hauria fet una primera proposta inferior als 10 milions d'euros que hauria estat refusada pel Sao Paulo, que en demanaria el doble.

Segons aquestes informacions, si el City aconseguís el fitxatge de Militao la intenció seria cedir-lo o bé al Girona o bé a la lliga holandesa al NAC Breda, amb qui els citizens tenen un acord de col·laboració, perquè el futbolista es foguegés. Militao acaba contracte el gener del 2019.