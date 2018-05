Alcalá: «Tot passa per guanyar l'Eibar»

De mica en mica i després de ser titular a Vitòria i també a Getafe, Pedro Alcalá recupera el somriure. El central de Mazarrón ha deixat enrere un calvari de gairebé mig any en què una infecció a la zona de l'astràgal després de l'operació va complicar el seu procés de recuperació. Ara ja feia setmanes que s'entrenava amb el grup i la seva presència a l'onze titular al Coliseum Alfonso Pérez per davant de Ramalho i de Muniesa li pot donar un protagonisme que pocs s'esperaven en aquestes tres últimes jornades. «Ha estat molt difícil. Són molts mesos a l'ombra, entrenant-me sol. Estic molt content d'estar amb el grup, entrar a l'onze titular i guadir de minuts. Ara em toca donar el màxim i ajudar l'equip», assegurava ahir després de l'entrenament a Riudarenes. El de Getafe va ser el setè partit de Lliga que juga el murcià -que va començar com a titular indiscutible- aquesta temporada.

Pel que fa a les opcions de classificar-ser per a l'Europa League, Alcalá té clar que es tracta d'un repte bonic però alhora difícil. «Ho veiem complicat perquè hi ha molts equips i tres partits molt difícils per endavant», reconeix l'ex del Llagostera que, això sí, té clar que «tot passa per derrotar l'Eibar» dissabte a Montilivi. «Si ho aconseguim continuarem lluitant fins al final». Getafe, Sevilla, Girona, Reial Societat, Celta i fins i tot Eibar són els protagonistes de la cursa final per a la setena posició i Alcalá té clar que no hi ha marge d'error. «Qui ensopegui perdrà i qui vagi guanyant continuarà viu fins al final. Si volem ser a Europa caldrà sumar els 9 punts. Primer però toca l'Eibar», té clar.

En aquest sentit, Alcalá recorda que l'equip ha de passar pàgina i recuperar les antigues sensacions. «Hem passat una mala ratxa en el pitjor moment. Estàvem bé, a dalt. Ara contra l'Eibar tenim una nova oportunitat davant el nostre públic», diu. Pel que fa al partit de dissabte, Alcalá destaca que els bascos «voldran guanyar per quedar el més amunt possible» i esgotar les opcions europees que encara tenen. Alcalá també va reconèixer que el punt de diumenge passat a Getafe «no va ser dolent» tot i quedar-los una mica «la sensació que podíem haver guanyat».

Si el Girona és capaç finalment d'assolir la setena plaça, això implicaria haver de començar la pretemporada 2018-19 molt aviat, ja que hauria de disputar una prèvia ja a finals de juliol. Qüestionat si això seria un maldecap per als jugadors, Alcalá ho té clar. «Benvingut problema! Arribar a Europa seria quelcom extraordinari per a un acabat de pujar. El curs que estem fent ja és de molt de mèrit i seria la cirereta del pastís», deia.