«Jugar a Montilivi motiva perquè és fer-ho a casa, amb la meva gent»

El Girona pot esgotar dissabte un dels últims cartutxos en la lluita per Europa. I l'Eibar, què s'hi juga?

Somiar amb alguna cosa més, per a nosaltres, és complicat, ja fa setmanes que ho estem dient, perquè així ho revelen els números. Més que res, després del mal començament que vam fer, hem protagonitzat una molt bona temporada i el que volem és acabar guanyant, amb bones sensacions, per anar-nos-en de vacances tranquils i convençuts d'haver fet nou mesos de futbol de gran nivell. Ens hi juguem l'orgull i l'acabar bé.

El món al revés: a tres jornades del final, Girona i Eibar ja estan salvats i, fins i tot, han pogut aspirar a alguna cosa més.

Sí, és així. Nosaltres hem donat un bon nivell de joc tot l'any, superant aquell mal inici que li deia. Igual si tinguéssim dos o tres punts més podríem parlar que el de dissabte és un duel directe en la lluita per Europa. Jo penso que per al Girona serà la seva última bala, si guanyen encara estaran en la pugna i si perden, l'objectiu ja el tindran molt complicat perquè podria anar-se'n a tres o quatre punts a falta de dos partits.

Sobtat pel rendiment d'aquest Girona de Primera?

Segueixo molt el Girona i no m'ha sorprès gens. La part fonamental de l'èxit ha sigut mantenir el bloc de l'any passat, els jugadors van demostrar que teníen nivell per competir a Primera i ho estan demostrant. A més, han fitxat quatre o cinc jugadors que marquen la diferència, com és el cas d'Stuani, que porta 19 gols, una barbaritat. Vam ser companys i estic molt content per ell. L'estil del Girona li va com l'anell al dit. I el Girona ha fet una temporada de 10, lluitant per Europa, quan això era impensable a principi de curs.

32 partits de lliga, 5 gols (un contra el Girona, en el 4-1 d'Ipurúa), minuts... amb 23 anys, a Eibar li ha arribat la confirmació en el futbol professional?

No sé si és la confirmació o no, en tot cas tinc la consciència tranquil·la d'haver fet una bona temporada, com també l'havia fet l'any passat a Valladolid. La clau és anar fent passets al futbol professional i créixer com a jugador i com a persona. Vaig venir a l'Eibar, un club humil, amb moltes ganes de treballar i progressar i vaig tenir la sort de coincidir amb un cos tècnic que m'ha ajudat molt i m'ha ajudat a crèixer.

Per què va triar l'Eibar?

Sincerament perquè era l'opció que més m'omplia. Era un dels clubs que més fort va apostar per mi i que més confiança em va transmetre. Quan hi vaig parlar i em van dir que m'havien vist una trentena de cops en directe em va semblar una barbaritat. I per les dades que em van donar de mi, es veia que era veritat, que m'havien vist jugar i que volien apostar per mi perquè hi veien un noi jove amb projecció. Això em va omplir molt. A més l'aposta incloïa que estaven disposats a pagar traspàs a l'Espanyol, quan avui en dia molts poc clubs ho fan, això.

Ha jugat de doble pivot, de migcampista, de mitjapunta, d'extrem... on es troba millor?

Sí, és així. Ser polivalent té aquestes coses, i que em pugui adaptar a diferents posicions és una de les coses bones que tinc. A finals d'any vaig tenir un moment molt bo actuant al doble pivot, i darrerament he fet una mica més de tot, de davanter, d'extrem... potser on més còmode estic és fent de pivot, però tot em va bé.

Com a gironí, hi ha ganes de jugar a Montilivi?

Si, moltes. Tant jo com en Juncà, l'altre gironí de l'equip, tenim molta il·lusió en aquest partit. Em motiva perquè jugo a casa, davant la meva gent, soc gironí i és molt bonic. Venir a Girona és un partit especial i maco de jugar.

El seu germà juga al Palafrugell, a Segona Catalana. Hi parla sovint de futbol?

Amb el meu germà hi tinc una relació molt propera, parlem molt sovint, gairebé cada dia. I quan puc vinc a casa a Palafrugell a veure la família, o a Banyoles, on resideix la de la meva parella.

El proper 25 de maig es farà la Gala del futbol gironí. Hi té previst assistir?

Sí, em van enviar una carta i més tard es van posar en contacte amb mi. M'agradaria molt poder-hi assistir, però tinc un viatge entremig i no sé si podré anar-hi. No ho he confirmat, encara, per aquest motiu. Estaria molt bé poder coincidir amb companys com Pau López i tants d'altres, segur que serà un esdeveniment molt especial i bonic de viure.