L'Eibar renova José Luis Mendilibar mentre que Inui confirma el seu adeu

L'entrenador de l'Eibar i els seus ajudants estrenaran renovació dissabte a Montilivi. El conjunt basc va fer oficial ahir la renovació per una temporada més de José Luis Mendilibar i de la totalitat del seu cos tècnic. Així, el de Zaldibar encetarà l'any que ve la seva quarta campanya al capdavant del conjunt basc al costat del seu staff habitual, format per Iñaki Bea, Toni Ruiz, Josu Anuzita i Andoni Azkargorta. Qui no continuarà a Ipurua és Takashi Inui, que ahir va confirmar a mitjans japonesos que posarà punt i final a la seva etapa a l'Eibar. El japonès podria estar compromès amb el Betis.