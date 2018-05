Maffeo s'entrena al marge en el retorn a la feina de l'equip a Riudarenes

El Girona va tornar ahir al matí als entrenaments després de gaudir dimarts d'una jornada de descans. L'equip va treballar a Riudarenes en una sessió en què Pablo Machín va poder comptar amb tots els seus homes inclòs el vallesà Carles Planas, encara sense l'alta mèdica. L'únic que va treballar al marge va ser Pablo Maffeo. El lateral barceloní està sancionat i no podrà jugar dissabte, per la qual cosa ahir es va exercitar a un menor ritme que els seus companys. El més probable és que, sense Maffeo, el colombià Johan Mojica torni a l'onze titular per jugar a l'esquerra i Aday Benítez passi al carril dret.

Damián Suárez, lesionat



D'altra banda, el lateral del Getafe Damián Suárez, expulsat per clavar un cop de puny a Cristhian Stuani diumenge passat, podria patir una fissura al turmell. Damián Suárez va deixar-se veure ahir a la ciutat esportiva del club madrileny amb crosses. La lesió li hauria provocat una trepitjada d'Stuani poc abans de l'expulsió. Mes problemes doncs per a un Getafe que arrossega moltes baixes per visitar el Las Palmas