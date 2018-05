Xifren l'impacte econòmic del Girona a Primera en 22,5 milions

Juny del 2017. La ciutat, encara amb ressaca per l'històric ascens de l'equip a Primera. El club, però, ja treballant per afrontar amb la millor de les garanties la temporada següent, inèdita fins llavors al seu currículum. No és l'únic engranatge que es mou. Diverses entitats empresarials, de la ciutat i la demarcació, van començar a fer números. L'escenari era nou i calia quantificar-lo. Es va estimar llavors que amb el Girona FC a l'elit, l'impacte econòmic oscil·laria entre els 23 i els 30 milions d'euros. Tot suposicions, sense cap base sòlida. Fet ràpid, una estimació. Això sí, bastant aproximada. El temps ho ha confirmat. Això, i l'estudi que la Cambra de Comerç de Girona ha realitzat (a encàrrec del club) durant aquests últims mesos. Una investigació que s'ha centrat en la despesa dels aficionats i també dels professionals del sector, encara que no s'han deixat de banda altres activitats. Suficient per xifrar aquest impacte i situar-lo en els 22.563.720 euros.

El salt qualitatiu ha estat evident. I el quantitatiu, també. No té res a veure la Primera Divisió amb la Segona A, encara que totes dues s'empaquetin en l'anomenat «món professional». Per començar, els ingressos procedents dels drets televisius s'han disparat, i han arribat fins als 40 milions d'euros. Un fet que ha repercutit, directament, en el pressupost. Això sí, aquest encara és el més baix de tota la Lliga. Les arques del club compten amb 44.535.000 euros; un número considerable, però que queda en un no-res si es compara amb els dos gegants del campionat: els 690 milions d'euros del Reial Madrid o els 897 del Barça. També s'ha de tenir en compte que l'aforament de Montilivi és el segon menor de la categoria, amb 13.286 localitats a l'estadi, que superen només les 7.083 d'Ipurua, llar de l'Eibar. Un altre condicionant: és l'equip amb menys socis de Primera. En té 9.269. Ara bé, aquí se li podrien afegir els 3.000 Girona Fans, que no disposen d'un seient al camp i que serviria per engreixar una mica la dada.

Tot i partir amb un cert desavantatge respecte a la resta de clubs, és evident i cau pel seu propi pes que l'ascens que s'aconseguia ara fa gairebé un any ha repercutit positivament no només en l'economia del club, sinó també en la ciutat i tota la demarcació. Per començar, el Girona és l'equip de Primera que més ha vist créixer la seva xifra d'aficionats al llarg dels anys. D'uns 5.000 de mitjana, s'ha passat a superar la barrera dels 10.000 espectadors per partit. En total, n'han passat poc més de 175.000 per Montilivi, quan encara queda rebre l'Eibar i el València. No hi ha cap altre equip que hagi augmentat més el seu nombre d'espectadors respecte l'última temporada.

Més aficionats i també més professionals, cosa que equival a més ingressos per al club. Però també per a Girona i la província; tothom se n'ha vist beneficiat. L'impacte supera els 22 milions d'euros. Segons l'estudi, d'aquests, poc més de 6 milions tenen una repercussió directa sobre la ciutat i la demarcació, en què s'ha vist incrementada la despesa en el sector serveis (hostaleria, restauració i d'altres). Per exemple, s'ha fet un càlcul aproximat sobre què poden gastar els aficionats o les delegacions dels equips que s'hi acostin. S'ha xifrat el cost d'allotjament en uns 110 euros per persona; mentre que aquesta s'elevaria fins els 275 si es tracta de membres del club visitant, comptant-hi l'allotjament i la restauració. També s'hi ha comptat els equips arbitrals o els mitjans de comunicació; en aquest últim cas, es calcula que prop de 3.000 professionals hauran passat per Girona al llarg d'aquesta temporada.

Però hi ha més, dels 22 milions, un 5,55 per cent (1.377.510 euros) és considerat d'impacte indirecte. Es tracta d'aquella quantitat de diners de la qual es beneficien indirectament altres sectors productius. L'anomenat efecte transferència, que és provocat pel considerable augment del pressupost i de la despesa, suposa prop de 7 milions d'euros. I finalment, també es compta l'efecte mediàtic i la major visibilitat de la imatge de la marca del club, ciutat i província. Això aporta poc més de 8 milions.

El Girona s'uneix així a altres clubs que, amb el salt de categoria, han decidit quantificar-ne l'impacte. Alguns, amb previsions estimades. D'altres, amb estudis, com és el cas blanc-i-vermell. L'Eibar, per exemple, el xifrava en 59 milions d'euros. Una quantitat molt superior als 30 del Granada, els 25 del Las Palmas o els 17 de l'Hèrcules. D'aquest últim cas, això sí, en fa uns quants anys.