Dues victòries i dos empats en les quatre visites de l'Eibar a Girona

La de demà serà tot just la cinquena visita de l'Eibar a Girona. El conjunt basc s'ha enfrontat als blanc-i-vermells en quatre ocasions sempre a Segona Divisió, dues a Montilivi en aquesta etapa moderna i dues més a Vistalegre als anys cinquanta. La darrera ocasió en què l'Eibar va trepitjar l'estadi va ser el curs 13-14. Dirigit per Javi López, el Girona estava encallat a la part baixa i no aixecava el vol. Tot al contrari que un Eibar que començava a posar la directa cap a Primera. El partit va acabar 1-1 i va suposar el primer gol d'Alfredo Ortuño amb el Girona. Poc abans, Urko Vera havia avançat els bascos, que van veure com l'àrbitre no assenyalava un clar penal sobre Jandro en els darrers instants de partit que hauria pogut suposar el triomf per als gironins. La temporada 2008-09, el Girona va superar amb relativa comoditat un Eibar que acabaria descendint a Segona B per 2-0 gràcies als gols de Felipe Sanchón i Ígor de Souza.

Els altres dos precedents daten de la temporada 1957-58 i 1956-56. En el primer cas, el Girona es va imposar amb claredat per 3-1. Ribera, Serrat i Espelt van ser els encarregats de capgirar el gol inicial d'Uribarren. Un any abans el resultat havia estat de 0-0.