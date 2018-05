«Hem de guanyar l'Eibar i no mirar més enllà»

Amb el dubte de Borja García que va rebre un fort cop diumenge passat a Getafe i l'única baixa segura de Maffeo, sancionat, el Girona rebrà demà la visita de l'Eibar en un partit que pot ser clau en la lluita per entrar a l'Europa League. Aquest migdia, Pablo Machín s'ha mostrat ambiciós però no ha volgut considerar "avantatge" el fet de jugar dos partits dels tres últims que queden a Montilivi. En aquest sentit, el tècnic sorià ha instat tothom "a no mirar més enllà de l'Eibar" i centrar-se únicament en els tres punts en joc. Machín ha revelat que el vestidor està mentalitzat per intentar l'assalt a la setena plaça. Tot i això, veu el Sevilla com a "favorit". "No hem estat lluitant fins ara per posar-ho en safata de plata al Sevilla o al Getafe".

Pel que fa al partit, Machín nega que hi hagi "ànims de revenja" pel partit de la primera volta (4-1 a Ipurua) i confia fer valer el factor local. "Si juguem com ho hem fet els dos últims partits (Betis i Espanyol) tindrem moltes possibilitats de guanyar", ha dit. Mentrestant, l'Eibar ha donat la llista de convocats on destaquen les absències per decisió tècnica del porter Yoel, Capa i Jovanovic. Tampoc hi són els lesionats Fran Rico, Arbilla i Sergi Enrich. Sí que vénen els gironins Jordán i Juncà.