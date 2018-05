El Comitè de Competició va estimar les al·legacions presentades pel Girona i va retirar la targeta groga que va veure Pedro Alcalá a Getafe. Així, el murcià es queda amb 3 i no està al límit de la suspensió. Competició sí que va confirmar la sanció per acumulació de targetes de Maffeo. El Comitè només va castigar amb un partit el defensa del Getafe Damián Suárez, expulsat per ventar un cop de puny a Stuani diumenge passat en l'acció del penal de l'1-1.