Stuani demana un Montilivi «a rebentar» per rebre l'Eibar

Cristhian Stuani va fer ahir una crida a l'afició per tenir «un camp a rebentar» demà contra l'Eibar. «Encarem un final de Lliga esperançador, lluitant per un objectiu que no era inicialment el nostre i que a principi de temporada hauria estat impensable». El Matador de Tala es refereix a l'encara possible classificació per a la Lliga Europa (els gironins són a un punt del setè, ara el Getafe), tot i que com admet tot passa per guanyar el proper partit contra l'Eibar a Montilivi. Stuani confessa que el vestidor «sortirà amb tot, a guanyar des del minut 1» perquè vol culminar amb el bitllet per la Lliga Europa «un any inoblidable». Per això insisteix en la importància del partit contra l'Eibar de demà, (13.00), que caldrà guanyar ja des d'abans del xiulet arbitral amb un gran ambient a la grada: «Necessitem un estadi a rebentar, que la gent ens vingui a donar suport com ha fet durant tota la temporada, perquè és un partit molt important».

El davanter internacional va anotar el seu gol número 19 amb la samarreta del Girona a Getafe i va batre tots els rècords de les últimes 10 temporades, des del retorn al futbol professional, també es va referir als seus registres. «Estic molt orgullós dels meus 19 gols, són una xifra molt destacable. Estic content perquè quan un arriba a un nou club hi vol deixar petjada. La veritat és que aquesta haurà sigut una temporada magnífica».