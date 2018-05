Cal arriscar el que sigui necessari per guanyar

L'Eibar arriba a Montilivi amb la feina feta, allunyat de qualsevol objectiu intentarà acabar el campionat de la millor manera possible. Sense cap pressió pel resultat, l'equip de Mendilibar voldrà competir per donar una bona imatge. Va realitzar una primera volta molt bona, de seguida va sumar punts suficients que li permetien jugar amb tranquil·litat i l'equip va complir amb l'objectiu de la salvació sense problemes. Amb la consolidació a la màxima categoria del futbol espanyol el conjunt de la petita població biscaïna ja pensa en la planificació de la propera temporada, on la continuïtat del seu entrenador és l'aspecte bàsic del seu projecte. El club fa quatre temporades que és a Primera, competint a un bon nivell. Aquesta setmana ha confiat de nou el seu projecte a Mendilibar, un entrenador que fa tres temporades que dirigeix l'equip i que acaba de renovar el seu contracte per una mes. El club basc pot ser un mirall per al Girona, ja que des de l'any que va aconseguir l'ascens sempre s'ha mantingut al màxim nivell amb una idea clara de joc, pressupostos ajustats i una plantilla que ha rendit.



Mendilibar, un tècnic contrastat

Amb una dilatada experiència a la Primera Divisió abans d'arribar a l'Eibar, el tècnic basc ha passat per equips com l'Athletic Club, el Reial Valladolid, l'Osasuna i el Llevant. José Luis Mendilibar sempre s'ha caracteritzat per ser un entrenador amb les idees definides, té la capacitat de treure un bon rendiment dels seus jugadors alhora que també és un bon gestor de grup. A Eibar està completant una altra temporada on ha tornat a superar els números de les anteriors. Aquest any va aconseguir que l'equip realitzés una primera volta molt completa, la il·lusió es va instal·lar a Ipurua, on els bascos competien molt bé. Ha utilitzat els sistemes de joc 4-3-3, el 5-3-2 però al final ha estabilitzat el seu conjunt amb el 4-4-2 o bé el 4-2-3-1, segons la situació del partit i l'estat de forma dels seus jugadors juga amb un sol punta o bé amb dos davanters.



Pressió alta, equip intens

Equip molt treballador, ordenat i sacrificat en totes les línies, els jugadors de l'Eibar tenen les idees molt clares del que vol el seu tècnic. Disposa de futbolistes de qualitat en les zones d'enllaç i bons rematadors en la finalització, homes d'àrea. El porter serbi Marko Dmitrovic ha estat el titular durant tota la temporada. L'ex de l'Alcorcón és un vell conegut dels jugadors gironins ja que es van enfrontar diverses vegades quan defensava la samarreta de l'equip madrileny, tot i així en l'últim partit va debutar Yoel Rodríguez, encara que aquesta setmana s'ha quedat fora de la convocatòria. La línia defensiva la poden formar Rubén Peña com a lateral dret i José Ángel Cote o el gironí David Juncà a l'esquerra. Com a centrals s'està consolidant a l'eix la parella formada pel portuguès Paulo Oliveira i David Lombán, dos centrals d'envergadura que dominen molt bé el joc aeri. Al doble pivot en el centre del camp hi ha dos jugadors que es compenetren molt bé: Dani Garcia i Joan Jordán. Mentre que el primer aporta equilibri defensiu, treball i agressivitat, l'exjugador de l'Espanyol, que ja ha anotat cinc gols, imprimeix el ritme de joc, té el control de la pilota i s'encarrega d'executar les jugades d'estratègia. També poden jugar per dintre l'ex del Reial Madrid Pedro León o l'argentí Gonzalo Escalante. A les bandes l'Eibar té molts recursos; una de les revelacions dels bascos és Iván Alejo, el futbolista fitxat aquesta temporada de l'Alcorcón s'està convertint en una peça important per a la banda dreta de l'atac. És hàbil i amb arribada i s'està caracteritzant per donar assistències de gol als seus companys. A l'esquerra segurament tornarà a jugar el japonès Takashi Inui, extrem amb arribada i un bon tir sobretot quan pot entrar amb diagonal de la banda cap a l'interior. L'ex del Celta Fabian Orellana també s'ha incorporat en el mercat d'hivern. Futbolista desequilibrant i elèctric pot jugar a banda o d'enllaç per darrere els puntes. A la zona de finalització els davanters poden ser el brasiler Charles de Oliveira, màxim golejador de l'equip amb set gols; i Kike Garcia, bon rematador i futbolista que també busca bé els espais. La baixa de llarga durada del menorquí Sergi Enrich ha suposat un hàndicap per als interessos de l'Eibar, autor d'onze gols la temporada passada enguany només n'ha fet tres.



Espais per córrer

Si l'Eibar juga amb l'ambició ofensiva i realitza la pressió avançada, el Girona podrà trobar espais lliures a l'esquena dels centrals visitants. Pot ser un partit ideal per a Portu i per a les entrades des de les bandes. Caldrà que els posseïdors de la pilota estiguin fins en les passades, quan hi ha espais cal triar bé la millor opció i sobretot no precipitar-se. La bona sortida de pilota per superar la pressió i la velocitat en les accions després de recuperació poden ser clau per poder atacar. Fa dies que no veiem el Girona dominar en el marcador, psicològicament serà important avançar-se, anar a remolc de l'adversari tant en joc com en resultat ha estat negatiu i ha suposat una càrrega difícil de superar en la majoria de partits.



Només val guanyar

Si la idea és lluitar per la setena plaça, el Girona no pot deixar-se més punts pel camí. Getafe, Sevilla i el mateix Girona són els màxims candidats a ocupar l'última posició que dona accés a Europa, amb menys possibilitats també hi trobem la Reial Societat i el Celta, conjunts que matemàticament encara poden optar-hi, però depenen de massa combinacions. Pablo Machín és conscient que per poder entrar a les competicions europees el seu conjunt ha de quedar-se amb els nou punts que li queden per disputar. Sense presses, però sense cap demora en el temps de partit els gironins hauran d'arriscar per poder guanyar. Avui l'empat no serveix. Si l'equip ha d'assumir riscos i bolcar-se més a l'atac ho haurà de fer, ja que es tracta d'un d'aquells partits on és millor acabar perdent per anar a buscar la victòria que no pas quedar-se amb la idea de no haver-ho intentat. El tempo del partit servirà per veure quan cal prendre decisions que puguin capgirar la dinàmica, si els locals van per davant en el marcador tot serà més fàcil però en cas contrari a l'entrenador del Girona li caldrà moure fitxa per buscar la victòria.