Un altre desencís a Montilivi

Europa haurà d'esperar. La primera de les tres finals que li quedaven al Girona per optar a la setena plaça no ha sortit com s'esperava. Ni pel resultat, ni per la imatge, ni res. L'Eibar, que no s'hi jugava més que l'orgull, ha donat una lliçó de com anar a per la victòria; per ganes i intensitat, però també per qualitat als metres finals. Un doblet de Kike García en un primer temps per oblidar ha complicat, i molt, les coses pera un equip que ha reaccionat amb el gol d'Aday. Ha estat un miratge perquè Jordán, que s'ha quedat sol mentre la defensa s'ho mirava, ha sentenciat. Montilivi continua sense celebrar una victòria en els darrers dos mesos. Just quan l'Europa League ha entrat en joc.

Ha tornat a fer algun experiment Pablo Machín, retocant el seu onze en un dia com avui, on en joc hi havia més que tres punts. Timor ha assegut Pere Pons, mentre que en defensa ha mantingut Alcalá i ha donat entrada a Muniesa, asseient a tot un intocable com ho és Bernardo. Borja, que havia entrenat a mig gas durant la setmana, ha sigut titular. I a dalt, cap novetat, amb els Portu i Stuani de sempre.

Tot plegat, per oferir una de les imatges més pobres de tota la temporada. A batzegades ha funcionat l'equip, imprecís com mai i sense espurna a dalt, al que li ha cremat la pilota i només ha aparegut de manera intermitent, quan Portu hi ha posat intensitat. Molt diferent d'un Eibar que ha estat seriós, ben col·locat i que ha mostrat fam. Molta fam. Semblava que eren els visitants els que s'estaven jugant anar a Europa. Perquè els gironins han estat desconeguts, molt lluny de la seva millor versió, com si la temporada se'ls estigués fent llarga.

No ha despertat l'equip de Machín fins que el marcador ja li era desfavorable. Als 8 minuts, Kike García ha traduït en gol el domini d'un Eibar que abans ja havia provat sort amb un parell d'avisos d'un Pedro León que acabaria marxant lesionat. El 0-1, a més, ha estat fruit d'un cúmul de despropòsits. En una falta perillosa a favor del Girona, tot ha sortit malament. L'execució, que no ha trobat rematador; l'intent de construir una segona jugada de Mojica, que ha permès al rival muntar un contracop. I el rebuig d'un Borja que, tot sol i contra quatre rivals, no ha sabut frenar la sortida en tromba dels de Mendilibar. Bounou, tot sol, no ha pogut fer res contra Kike García, que ha rebut al segon pal i l'ha batut amb facilitat.

Ha necessitat 20 minuts l'equip de Machín per assumir que alguna cosa no funcionava, i que per guanyar calia fer molt més del que havia ofert. Hi ha posat una mica més d'intensitat i la cosa s'ha animat. El primer avís, un atac per l'esquerra que ha permès a Borja posar la pilota al cor de la petita. Allà no hi ha arribat Stuani per ben poc. Entre Riesgo i la defensa han rebutjat el perill. Al 22, cop de cap de Juanpe que no ha trobat rematador i que ha acabat amb l'esfèrica a mans del porter. Al 26, la més clara: Portu ha conduït per la seva banda i l'ha deixat per Granell, que entrava com una bala. El gironí s'ha colat fins la cuina i, en comptes de provar-ho amb la dreta, ha volgut picar amb l'esquerra. El xut ha marxat fora.

Ha estat un miratge. Era evident que alguna cosa no funcionava. El joc del Girona no ha estat fluïd, sinó ple d'imprecisions. Li ha costat un munt sortir de la bona pressió de l'Eibar; un equip que, amb paciència, ha sabut aprofitar la seva oportunitat per ampliar el marcador. Si els de casa no han sabut aprofitar cap córner, sí que ho han fet els foranis. Al 37, Kike García ha rematat sense oposició, de cap, i a barraca. 0-2 i el partit que es complicava. Europa, cada cop més lluny. No hi ha hagut reacció. Sí, un xut que ha engaltat Granell a fora, però res més. Fins i tot l'Eibar hauria pogut fer el tercer, però Bounou, aquest cop sí, ha volat a cop de cap de Kike García just quan es complia el temps reglamentari.

Només hi havia una manera de reactivar l'afició. I l'equip. I el somni europeu. Si el primer temps no ha enamorat, imprescindible era marcar ben aviat a la represa. Així ha sigut i el matx s'ha animat. Aday, al 55, ha finiquitat una acció d'estratègia. L'enèsima que li funciona aquesta temporada al Girona. Córner servit enrere perquè el carriler engalti un xut al que no hi ha pogut fer Riesgo.

L'1-2 ha activat el Girona, que ha pujat les revolucions i s'ha tret, per fi, la son de les orelles. I si no ha arribat l'empat ben aviat, ha estat de miracle. Riesgo, al 59, s'ha trobat la pilota a les mans en un cop de cap franca de Muniesa a xut de falta de Granell.

Les targetes i el ritme lent de l'Eibar, però, han frenat la revifalla. Sí, els locals han mossegat més i han estat millor que al primer temps, però les ocasions no arribaven. Machín ha decidit rellevar Timor i donar entrada a Aleix García. Mendilibar també ha mogut fitxa i ha enviat cap a la banqueta a Iván Alejo, que a la mitja hora de joc havia substituït el lesionat Pedro León. Alejo s'ha fet un fart de plorar un cop ja assegut a la banda.

El temps s'exhauria. Després d'un cop de cap d'Stuani que ha marxat fora, Machín ha decidit variar el dibuix. Muniesa cap a la banqueta i el seu lloc per a 'Choco' Lozano. Però no hi ha hagut temps per provar l'experiment. En una badada monumental de la defensa, Inui ha servit ràpid una falta per a Joan Jordán i el gironí ha batut Bounou fent l'1-3.

Ja, sense res a fer, l'1-4 ha estat un resum del partit. L'atac de l'Eibar ha fet el que ha volgut amb la reraguarda del Girona, poc coordinada i que no ha pogut aturar Inui. El japonès s'ha tret un bon xut de la màniga que ha tocat el pal i ha acabat entrant a la porteria.

GIRONA 1 - EIBAR 3

GIRONA: Bounou, Aday, Juanpe, Alcalá, Muniesa ('Choco' Lozano, min. 77), Mojica, Timor (Aleix Garcia, min. 66), Granell, Borja García, Portu i Stuani

EIBAR: Riesgo, Rubén Peña, Paulo Oliveira, Lombán, Cote, Diop, Dani García, Pedro León (Iván Alejo, min. 30) (Joan Jordán, min. 69), Orellana (Escalante, min. 85), Inui i Kike García

GOLS: 0-1, Kike García (min. 8). 0-2, Kike García (min. 37). 1-2, Aday (min. 55). 1-3, Joan Jordán (min. 79). 1-4, Inui (min, 88).

ÀRBITRE: Trujillo Suárez (comitè canari). Ha amonestat Timor (Girona); Dani García, Diop, Iván Alejo, Kike García, Orellana (Eibar).

ESTADI: Montilivi, 9.706 espectadors