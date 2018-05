Machín: "El marcador no mostra l'equilibri que hi ha hagut al camp"

Aquestes són algunes de les frases més destacades de l'entrenador del Girona, Pablo Machín, en la roda de premsa





"El futbol és un joc d'encerts i errors, i a nosaltres, avui, ens han penalitzat molt els errors"



"El partit ha estat molt més equilibrat del que mostra el marcador final"



"Europa? toca dir que mentre hi ha vida hi ha esperança. Però és molt complicat"



"Si treiem alguns errors puntuals, hem fet un bon partit"



"Ens ha costat entrar al partit. A ells els hi ha sortit tot molt bé i a nosaltres tot malament"



"Els números diuen que hem arribat justos a final de temporda, però les meves sensacions són que estem competint bé"





Mendilibar: El Girona assumeix riscos

El tècnic de l'Eibar, José Luis Mendilibar, ha celebrat la victòria del seu equip. Ha destacat que "el Girona ha assumit molts riscos, ens ha fet patir en alguns moments, però també ens n'hem aprofitat"